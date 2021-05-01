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“Arılar Varsa Yarınlar Var” Diyerek Çocuklara Arının Önemini Anlatmaya Devam Ediyoruz


Ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal üreten arılar, yüz binlerce polen taşıyarak bitkilerin üremesini ve doğanın sürekliliğini sağlıyor.

2019 yılından bu yana arıların dünyamız ekosistemi için ne kadar önemli olduğunu aktarmak ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak hedefiyle TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülen “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesine sponsorluk desteği veren Balparmak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak 20 Mayıs Dünya Arı Günü vesilesiyle projeye dair önemli bilgiler paylaştı.

2019 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliği ile Balparmak sponsorluğunda yürütülen “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesinin ilk 2 yılında eğitim ve farkındalık etkinlikleriyle yaklaşık 27 bin çocuğa ulaşıldı.  Proje ile 2021 yılının sonunda eğitim ve farkındalık etkinleriyle yaklaşık 20 bin çocuğa daha ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca bugüne kadar projenin dijital eğitim malzemeleriyle ulaşılan çocuk sayısı 100 bini geçti.

2020 yılındaki ölçme ve değerlendirme sonuçlarında çocuklar; arıların fiziksel özellikleri, arıların önemi ve sağladığı ürünler hakkında yeni bilgiler öğrendiklerini paylaştı. Çocukların; arıların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları sorusuna %79, günde yaklaşık kaç çiçeğe kondukları sorusuna ise %72 oranında doğru cevap verdikleri görüldü. “Arılar varsa yarınlar var” cümlesinin çocuklar için ne ifade ettiği sorulduğunda çocukların tamamı, ‘arıların canlıların yaşamı ve geleceğimiz için öneminden ve faydalarından’ bahsetti. Verilen yanıtlar içinde %49,8 oranı ile öne çıkan yanıt “Arılar bütün canlıların yaşamı için önemlidir” oldu.

Çocukların çoğu arıların korunması gerektiğini düşünüyor

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, şunları söyledi: “Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi ile amacımız arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları ve arıları korumak için neler yapılabileceği konusunda farkındalık yaratmaktı. Ölçme ve değerlendirme sonuçları; projenin amacına hizmet ettiğini, eğitimlerin başarılı olduğunu gösterdi. Çocukların yüzde 55’inin “Bir arı olsaydın insanlara ne söylemek isterdin?” sorusuna “Beni (arıları) korumalarını” yanıtını vermeleri, gelecek için umut veriyor. Proje;  çocuklarda arıların ekosistem için ne kadar önemli oldukları konusunda bir farkındalık yaratma amacını sürdürüyor. Çocukların arılardan korkmamaları gerektiği, arıların dünyaya faydaları ve önemleri konularında proje paydaşlarından biri olarak en ufak bir katkımız varsa, bundan büyük mutluluk duyarız.”

“Her üç gıdadan biri arılar sayesinde soframıza geliyor”

20 Mayıs Dünya Arı Günü vesilesiyle arıların ekosistem ve dünya için faydalarını hatırlatan Özen Altıparmak, “Arılar ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal üretiyor. Ancak bunu yaparken 30 bin çiçek gezip, 240 km uçuyor. Bu sırada da yüz binlerce polen taşıyarak bitkilerin üremesini ve doğanın sürekliliğini sağlıyor. Gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların %80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor. Dünyadaki mahsullerin dörtte üçüne yakın kısmı, en azından kısmen, arılara ve diğer tozlaştırıcılara bağlıdır. Tozlaşma, iyileştirilmiş yönetim ile verimi dörtte bir arttırma potansiyeline sahiptir. Tozlaşma sayesinde sebze ve meyveler daha büyük, daha düzgün, daha lezzetli olur. Her üç gıdadan biri arılar sayesinde soframıza geliyor. Yani arılar olmasaydı bugün tabağımıza gelen pek çok lezzetli yemek olmayacaktı. Sadece besinlerimiz değil, arılar yaşantımızı farklı boyutlarda da etkiliyor. Örneğin arılar olmasaydı dünyaca ünlü ressamların bizi hayran bırakan doğa resimlerindeki çiçekler, bitkiler olmayacaktı” diyor.

Hedef 70 bin kişiye ulaşmak

Bu yıl salgın nedeniyle Arılar Varsa Yarınlar Var projesinin ilkokul 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine  yönelik verilen eğitimler çevrim içi ortama taşındı. TEMA Vakfı gönüllülerinin ve projeye sınıflarıyla dâhil olan gönüllü öğretmenlerin iş birliği ile uygulanan eğitimlerle, çocuklarda arıların doğanın sürdürülebilirliği için önemi, ekosisteme katkıları, arıların ve yaşam alanlarının korunması konularında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Eğitimin ardından çocuklara gönüllü bir Arı Dostu olabilmeleri için neler yapabilecekleri anlatılarak, Arılar Varsa Yarınlar Var farkındalık kitinde bulunan materyaller ve arilarvarsa.org sitesinde yer alan dijital oyunlar tanıtılıyor. Proje tamamlandığında 50 ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

📆 19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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