Enerji depolama sektörü, 2030’da 500 milyar doları geçecek

Dünyada elektrikli araçların hızlı bir şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte, son 3 yıldır pil teknolojileri ve pazarı katlanarak büyümeye devam ediyor. 2021 yılı başı itibariyle, dünya pil pazarı büyüklüğü 45 milyar doları geçti. 2025 yılında, pazarın büyüklüğünün 100 milyar doları geçeceği ve kurulu gücün 230 GW’ı aşacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde enerji depolanma ihtiyacının katlanarak artacağını anlatan TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“2025 yılı ve sonrası evlerde powerwall benzeri pil sistemleri ve güneş enerji santrallerine entegre storageplant’ların yaygın kullanımın patlamasıyla birlikte, pazarın 10 yıl içinde katlanarak büyümesi ve 2030’da 500 milyar doları geçmesi bekleniyor” dedi.

Tesla, 2020’de 135 bin eve powerwall kurulumu gerçekleştirdi

Elektrikli araç üretiminde, son 3 yılda görülen artış hızı tahminleri yıkacak şekilde gerçekleşiyor. Tam bunlar gündemdeyken, otomotiv sektörüne yüzde yüz elektrikli ve otonom destekli araçlarıyla üst perdeden giriş yapan ve sadece 10 yılda değerini dünyadaki en büyük yedi otomotiv markasının toplamından daha büyük bir değere taşıyan Tesla, yepyeni bir kulvara daha girdi.

Tesla’nın, 2020’de 135 bin eve powerwall kurulumu gerçekleştirdiğini ifade eden TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“ABD’de Nevada’da çölün ortasına 5 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen 35 GWh kapasiteli dünyanın en büyük fabrikasında otomobil pillerinin yanında, evler için “powerwall” adı verilen 7,5-13,5 kWh depolama kapasiteli akıllı batarya sistemleri üretilmeye başlandı. Inverter ve gateway’leriyle birlikte yaklaşık 10 bin dolara kurulumu gerçekleştirilen bu sistemler, içinde 6-7 kişinin aktif yaşadığı 300-350 m2’lik bir villanın ısıtma, soğutma ve tüm elektrik ihtiyacını kesintisiz sağlayabiliyor. Son 2 yıl içinde, ABD’de 100 binin, Avustralya’da 35 binin üzerindeki eve kurulum gerçekleştirildi. 2021’de ise, 250 bin eve kurulum yapılması planlanıyor. Talebin de, her yıl katlanarak artması bekleniyor” diye konuştu.

Avrupa’da, dev fil fabrikası yatırımları dikkat çekiyor

Çevresel hassasiyetlerin gelişmesiyle birlikte Avrupa’da elektrikli araç tercihi artmaya başladı. Bu ek olarak, evlere batarya sistemleri kurulmasının tercih edilen enerji çözümlerinden birisi olduğunun altını çizen TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda, Avrupa’da pil fabrikası yatırımları büyük hız kazandı. Tesla, Berlin’de dünyanın en büyük pil fabrikasını yapıyor. Fabrikanın yıllık kapasitesi, 100 GWh olarak planlanıyor ve kapasite 250 GWh’e çıkarılabilecektir. Alman üreticiler; Çinli, Koreli ve Japon teknoloji ortaklarıyla 5 gigafactory daha inşa ediyorlar. Almanya’nın dışında, Macaristan, Polonya, İspanya, Portekiz, Slovakya, Norveç, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nde toplam yatırım tutarı 30 milyar Euro’yu geçen pil fabrikası yatırımları da dikkatleri çekiyor. Avrupa’da, 2017 yılından önce lityum-iyon pil hücresi fabrikası olmadığı dikkate alındığında, yapılan yatırımların nasıl stratejik bir tercih ve yönelim olduğu daha net görünüyor” dedi.

Aspilsan, Türkiye’nin ilk Lityum-İyon pil hücresi fabrikasını Kayseri’de kuruyor

Aspilsan, Türkiye’nin ilk lityum-iyon pil fabrikası yatırımının temelini 2020 sonunda Kayseri’de attı. Yatırımın son derece hayati ve stratejik olduğunu anlatan TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Aspilsan, Türkiye açısından son derece hayati ve stratejik bir yatırım olan bu yatırım ile, başlangıçta yılda 21,6 milyon pil hücresi üretilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda yapılacak ilave yatırımlarla, fabrikanın üretim kapasitesi 5 GWh/yıl’a çıkabilecektir. 2023 yılında pilot tesisinde üretime geçmeyi hedefleyen fabrika, Kayseri’de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecektir. Fabrika yeni nesil pil ve şarj teknolojilerinin üretilmesi ve geliştirmesi konusunda öncü olacaktır. Fabrika, Türkiye’nin ve bölgenin ilk yüksek kapasiteli pil hücresi fabrikası olma özelliğini taşıyacaktır. Nitekim, lityum-iyon pil teknolojileri için, yakın gelecekte en az elektrikli araçlar kadar, evlerde enerji depolama konusu önemli bir pazar potansiyeli oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

Enerji depolama ve batarya sistemleri konusunda ön plana çıkan firmalar:

Tesla (ABD), Panasonic (Japonya), Siemens Energy (Almanya), LG Chem (Güney Kore), VRB Energy (Kanada), Fluence (ABD), Total (Fransa), Black & Veatch (ABD), ABB (İsviçre), Eve Energy Co. Ltd. (Çin), GE Renewable Energy (Fransa), Hitachi Chemical Co., Ltd. (Çin), Hitachi ABB Power Grids (İsviçre), Samsung SDI (Güney Kore), Kokam (Güney Kore).

