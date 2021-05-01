‘BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN’ CUMA AKŞAMI BAŞLIYOR

1. Bölüm Fragmanı

Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, 21 Mayıs Cuma akşamı 20.00’de atv ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı” Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.

TÜRK DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

200 KİŞİLİK ULUSLAR ARASI DİJİTAL EFEKT EKİBİ GÖREV ALDI

Kamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ dizisinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya’dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslar arası alanda büyük ses getirecek projenin ilk tanıtımında da yer alan ve büyük ilgi gören aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.

OYUNCULAR KAMPA GİRDİ

Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında her biri konusunda uzman ekiplerinden altı ay eğitim aldı. Bu eğitimler sonrası oyuncular 13’üncü yüzyıldan günümüze gelmiş kahramanlar gibi her açıdan dönemin gerçeğini yansıtacak birikime ulaştılar.

13’ÜNCÜ YÜZYILIN MEKANLARI İNŞA EDİLDİ

Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu’nda 13’üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu. Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir’deki Kapadokya vadilerinde çekildi. Dizide kullanılan aksesuvar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan’dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.

GENEL HİKÂYE

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

Yapım: Bozdağ Film

Proje tasarım: Mehmet BOZDAĞ

Yapımcı: Mehmet BOZDAĞ

Genel Yönetmen: Metin GÜNAY

Yönetmen: Nurgisha ALMURAD

Senaryo: Mehmet BOZDAĞ, İsmail GÜNEŞ, Rafet ELÇİ, Engin SAYGILIOyuncular: Emre KIVILCIM (Celaleddin), Yulduz RADJABOVA (Kutlu Bike), Gülenay KALKAN ÜNLÜOĞLU (Türkan Hatun), Jovahir ZAKKROV (Cengizhan), Rano SHODİYEVA (AyÇiçek), Rayxon ULESANOVA (Mihri Cihan), Tohir SAİDOV (Nizamülmülk), Cemal HÜNAL (Behram), Sezgin ERDEMİR (Timur Melik), Akbarhoja RASULOV (Uzlagşah), Kaan YALÇIN (Sultan Aleaddin), Ferhat Yılmaz (Şemseddin), Jamsid SAGATOV (Cebe), Ali KHAN (Cuci), Feruza NORMATOVA (Şirin Hatun), Akmal MİRZO (Subutay), Johangir ABDULMALİKOV (Kılıç), Yaxyo POLATOV (Akşah), Ebu Bekir ÖZTÜRK (Payidar), Mehmet PALA (Ötkir), Hasan Fehmi GÖKDENİZ (Şaman), Ayhan Levent (Atanazar

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