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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » KENDİMLE MUHABBET…
Ahmet Berhan Yılmaz
KENDİMLE MUHABBET…


Affetmeyi bilseydin iyi olurdu, affedebilseydin,

Hataları gördüğün kadar, güzellikleri de görseydin,

Etrafında seni seven ve senin sevdiğin birileri olurdu,

Dostların olurdu, hısımın, akraban, sana güvenen ve senin güvendiğin birileri,

Bir de sükûnete erişmiş yüreğin,

Ama sen affedemedin,

Affetmeyi bilemedin iyi olmadı,

Kibrin oldu, gururun oldu, küskünlüklerin oldu, belki kinin bile oldu,

Sen; suizannı da geçtin, suikast yaptın en yakınlarına,

Güvenmeyi bilseydin iyi olurdu, güvenebilseydin, kendine de,

Herkesin yalan söylediğini düşünmezdin, kendin gibi sanmazdın,

Güvenirdin, güvenilirdin, mutmain olmuş yüreğinle,

Sevmeyi bilseydin iyi olurdu, sevebilseydin,

Mutluluk saçardın etrafına,

Ve sana ulaşırdı insanların mutlulukları,

Tıkılıp kalmazdın kendi içine,

Takılıp kalmazdın geçmişine,

Huzurlu bir dünyan olurdu sevdiklerinle, sevenlerinle birlikte,

Ama olmadı,

Sen hiç mutlu olamadın, çünkü hiç mutlu edemedin,

Senin sadece geçmişe dair hesaplaşmaların, geleceğe dair kuruntuların oldu,

Hep dünde kaldın, bugünün olmadı, olamadı,

Hoş görmeyi bilseydin iyi olurdu, hoş görebilseydin,

Görmezden gelirdin hataları, insanlığa dair der geçerdin,

Ve hoş görülürdü hataların, insanlığa dair,

Dinlemeyi ve anlamayı bilseydin iyi olurdu,

Dinleyebilseydin, anlayabilseydin, inanabilseydin,

İşte o zaman zannetmezdin, boğulmazdın suizanlarının içinde,

Ve etrafında seni anlayan, seni dinleyen, sana inanan birileri olurdu,

Görürdün o zaman boşu boşuna kendini ve insanları üzdüğünü,

Sevdiklerinle, seni sevenlerle dolu bir hayatın ve mutlu mesut günlerin olurdu,

Ama senin kızgınlıkların oldu, kırgınlıkların oldu, küskünlüklerin oldu,

Ve de beklentilerin ve yakıcı sitemlerin oldu,

Başka da bir şeyin de olmadı, olamadı.

📆 17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[b]
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[b]
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[b]
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[c]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[c]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[d]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[d]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[e]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[e]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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