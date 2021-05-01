İstanbul’da evden eve nakliyat hizmeti Octovan ile Avrupa standartlarına kavuştu

Octovan başta İstanbul’da olmak üzere birçok ilde ve ilçede taşımacılık hizmeti veren bir firma olarak hizmet sağlamaktadır. Bünyesinde barındırdığı ve nakliyat hizmeti sunan paydaşlarıyla en güvenilir ve en hızlı nakliyat hizmetini sunmak için yılmadan çalışmaktadır. Octovan, teknolojik donamımı sayesinde kullanımı son derece kolay bir mobil uygulama ve web sitesi içeriğine sahiptir. Google Play Store veya Apple Store üzerinden indirilebilecek bu uygulamalar hem rezervasyon hem bilgilendirme hem de ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Octovan, parça taşıma, mağazadan veya yapı marketten alınan ürünlerin taşınması veya evden eve nakliyat hizmetinin verilmesi konularında faaliyet yürütmektedir.

Octovan’da rezervasyon yapmanın aşmaları nelerdir?

Octovan uygulama ya da internet sitesi üzerinden rezervasyon olanağı sınabilmektedir. Bunun için öncelikle site veya uygulamaya giriş yapılması gerekmektedir. Ardından ihtiyaca göre parça taşıma, evden eve nakliyat veya mağazadan taşıma seçeneği tercih edilmelidir. Bu tercihin ardından eğer parça taşıma hizmeti alınacaksa, taşınacak eşyanın boyutlarına ve ağırlıklarına göre araç seçenekleri sunulmaktadır. Bu araçlar Octovan Mini, Large ve XLarge şeklinde olabilmektedir. Fiyatlandırmada da araç çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Eğer evden eve taşımacılık hizmeti alınacaksa, o zamanda müşterilere oda sayısını belirtmeleri istenmektedir. Evden eve taşımacılıkta fiyat oda sayısına göre değişmektedir. Müşteriler her iki ihtiyaç türü içinde aldıkları fiyatı onayladıktan sonra önlerine hızlı üye olma ekranı açılmaktadır. Bu ekrana telefon numaralarını girerek onay kodu alan müşteriler rezervasyonlarını oluşturmuş olurlar. Mesela Kadıköy evden eve nakliyat hizmeti ihtiyacı olan bir kuruluş veya birey oda sayısına göre fiyatlandırmaya tabi tutulur.

Octovan’ın iletişim ağı oldukça gelişmiştir

Octovan müşterileri ile son derece duyarlı ve gelişmiş bir haberleşme ağı ile iletişim kurmaktadır. Örneğin adres konusunda yanlışlık veya belirsizlik olması durumunda uzman ekip hemen müşterileri aramakta ve güzergahın doğrusunu öğrenmektedir. İstanbul evden eve nakliyat hizmetinde, bu ilimizin büyüklüğü göz önüne alınırsa bazen bireyler evlerinin adresleri karmaşık ve eksik bir biçimde verebilmektedir. Ama Octovan’ın uzman ekibi bu gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır.

Ayrıca uygulama tamamen güvenli bir ödeme imkanı sunmakta müşterilerinin rahatını düşünmektedir. Gerek web sitesi üzerinden gerekse mobil uygulama üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca müşteriler isteklerine göre kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme yapabilmektedirler. Uygulama ve web sitesi bu esnada müşteri bilgilerini (özellikle kredi kartı bilgilerini) tamamen gizli tutar ve kişisel verilerin korunmasına son derece özen gösterir. Öte yandan Octovan personeline periyodik olarak eğitimler aldırmaktadır. Bu eğitimler bilgilerin güncellenmesi ve müşteri odaklı bir hizmet sunulması için önem arz etmektedir. Müşteriler istedikleri takdirde taşınma esnasında eşyalarının sigortalanması hizmetinden de faydalanabilmektedirler. Uygulama hizmetten faydalanan bireylere eşyalarının güzergahını ve teslimini görebilecekleri bir takip sistemi de sunmaktadır.