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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İyilik Hareketi’nden Köy Çocuklarına Bayram Hediyesi
İyilik Hareketi’nden Köy Çocuklarına Bayram Hediyesi


Ramazan ayında dur durak demeden köylerde ve şehir merkezinde iyilik turuna devam eden İyilik Hareketi Platformu Gönüllüleri Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de üç köye ait beş mezrada çocukların sosyal medyadan istemiş oldukları orijinal kulüp formaları, elbiseler, futbol topları, oyuncak ve iki adet tableti bayram hediyesi olarak teslim ettiler.

İyilik Hareketi ekibi Amasya’nın Kavaloğlu Kadılar, Kavaloğlu Merkez, Topalınfırın mezrası,

Alçakbel Mucoğlu Mezrası ve Şeyhli Köylerinde çocukları sevindirdiler.

Taşova’ya yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan Mucoğlu mezrasında yaşayan öğrencilerden Sırma Diril ve Fırat Diril ise sosyal medyadan attıkları mesaj sonrasında köye gelen Kasım Alper Özdemir ve iyilik hareketine teşekkür ettiler.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir; Doğu Türkistan’dan Filistin’e, Suriye’den, Afrika’ya kadar çocuklarımızın gözyaşı döktüğü ve savaşın gölgesindeki çocukların yüzünün güldüğü bayramları artık beklediklerini söyleyerek, çocuk gülerse doğa da ırmak ta ağaçta kuşlarda güler.  Geleceğimiz evlatlarımız için hizmetlerimiz devam edecek. Bu güzel bayram ziyaretlerine vesile olan gönül dostlarımıza ve Almanya’dan Ersan Koç abimize de ayrıca teşekkür ediyorum; dedi. Biz de farkındalık oluşturarak bölgede örnek olmaya devam eden İyilik Hareketi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Galeri
📆 15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Hatayspor 39 17 10 12 62 52 +10 61
7 Alanyaspor 39 16 9 14 57 45 +12 57
8 Fatih Karagümrük 39 15 12 12 59 51 +8 57
9 Gaziantep 39 14 13 12 58 51 +7 55
10 Göztepe 39 13 12 14 58 57 +1 51
11 Konyaspor 39 12 13 14 49 48 +1 49
12 Çaykur Rizespor 39 12 12 15 53 67 -14 48
13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
14 Yeni Malatyaspor 39 10 15 14 48 50 -2 45
15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 39 9 14 16 34 50 -16 41
18 BB Erzurumspor (D) 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
20 Gençlerbirliği 39 10 8 21 43 74 -31 38
21 Denizlispor (D) 39 6 10 23 37 72 -35 28

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