İyilik Hareketi’nden Köy Çocuklarına Bayram Hediyesi

Ramazan ayında dur durak demeden köylerde ve şehir merkezinde iyilik turuna devam eden İyilik Hareketi Platformu Gönüllüleri Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de üç köye ait beş mezrada çocukların sosyal medyadan istemiş oldukları orijinal kulüp formaları, elbiseler, futbol topları, oyuncak ve iki adet tableti bayram hediyesi olarak teslim ettiler.

İyilik Hareketi ekibi Amasya’nın Kavaloğlu Kadılar, Kavaloğlu Merkez, Topalınfırın mezrası,

Alçakbel Mucoğlu Mezrası ve Şeyhli Köylerinde çocukları sevindirdiler.

Taşova’ya yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan Mucoğlu mezrasında yaşayan öğrencilerden Sırma Diril ve Fırat Diril ise sosyal medyadan attıkları mesaj sonrasında köye gelen Kasım Alper Özdemir ve iyilik hareketine teşekkür ettiler.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir; Doğu Türkistan’dan Filistin’e, Suriye’den, Afrika’ya kadar çocuklarımızın gözyaşı döktüğü ve savaşın gölgesindeki çocukların yüzünün güldüğü bayramları artık beklediklerini söyleyerek, çocuk gülerse doğa da ırmak ta ağaçta kuşlarda güler. Geleceğimiz evlatlarımız için hizmetlerimiz devam edecek. Bu güzel bayram ziyaretlerine vesile olan gönül dostlarımıza ve Almanya’dan Ersan Koç abimize de ayrıca teşekkür ediyorum; dedi. Biz de farkındalık oluşturarak bölgede örnek olmaya devam eden İyilik Hareketi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

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