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KADIKÖY 19 MAYIS KUTLAMALARINA HAZIR


Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nun hikâyesi, Kadıköy’de teknoloji ile geçmişi birleştiren bir kürek ergometresi etkinliğiyle kutlanacak. Kalamış Atatürk Parkı’na yerleştirilecek kürek istasyonlarında gün boyunca 20’şer sporcu kürek çekerek Bandırma Vapuru’nun 726 kilometrelik rotasını tamamlayacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek.

SOSYAL MESAFELİ ZUMBA

Kadıköy Belediyesi Milli Mücadele’nin başlangıcının 102. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Pandemi önlemleri dolayısıyla hijyen koşullarına uygun olarak yapılacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksinde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Belediyenin düzenlediği etkinliklerin ilki 18 Mayıs Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında masa tenisi turnuvası olacak. 19 Mayıs günü ise etkinlikler Kalamış Parkında eğitmenler eşliğinde düzenlenecek zumba ile başlayacak. Kadıköylüler eğitmenler eşliğinde saat 11.00’de sosyal mesafe kurallarını gözeterek zumba yapacak.

KÜREK ÇEKECEKLER

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nun hikâyesi teknoloji ile geçmişi birleştiren bir kürek ergometresi etkinliğiyle anılacak. Kalamış Atatürk Parkı’na yerleştirilecek kürek istasyonlarında gün boyunca 20’şer sporcu kürek çekerek 726 kilometreyi tamamlayacak. 20 kişinin kürek çekeceği etkinlikte gösterilen performans ekrana yansıtılacak. Etkinlik 12.00’de başlayacak.

 HER YIL OLDUĞU GİBİ BİSİKLET TURU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl da bisiklet turu düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek. Bisiklet Turu 12.30’da Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayarak aynı noktada son bulacak.

KADIKÖY CADDE VE SOKAKLARINDA BAYRAM COŞKUSU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram için özel olarak hazırlanmış TIR ve ses sistemi ile donatılmış araçlar Kadıköy’ün 21 mahallesine bayram coşkusunu taşıyacak. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasından saat 13.00’te yola çıkacak TIR ve araçlar, marşlar eşliğinde Kadıköy’ün cadde ve sokaklarını şenlendirecek.

Galeri
📆 15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 39 25 6 8 87 43 +44 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 39 25 6 8 77 35 +42 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 39 24 7 8 70 40 +30 79 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor (Y) 39 18 14 7 48 36 +12 68 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Sivasspor 39 15 17 7 52 42 +10 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Hatayspor 39 17 10 12 62 52 +10 61
7 Alanyaspor 39 16 9 14 57 45 +12 57
8 Fatih Karagümrük 39 15 12 12 59 51 +8 57
9 Gaziantep 39 14 13 12 58 51 +7 55
10 Göztepe 39 13 12 14 58 57 +1 51
11 Konyaspor 39 12 13 14 49 48 +1 49
12 Çaykur Rizespor 39 12 12 15 53 67 -14 48
13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
14 Yeni Malatyaspor 39 10 15 14 48 50 -2 45
15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 39 9 14 16 34 50 -16 41
18 BB Erzurumspor (D) 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
20 Gençlerbirliği 39 10 8 21 43 74 -31 38
21 Denizlispor (D) 39 6 10 23 37 72 -35 28

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