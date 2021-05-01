İSTANBUL’DA ŞİLE VE EMİRLİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE

İSTANBUL’DA ŞİLE VE EMİRLİ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE

İSKİ, kente temiz ve içilebilir su sağlamak için yatırımlarına devam ediyor. Günlük kapasitesi 2 milyon metreküpü aşacak Emirli 2. Kademe İçme Suyu Tesisi inşasında sona yaklaşıldı. Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi ise yüzde 50 oranında tamamlandı. Her iki tesisin de 2021 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul’a 7/24 temiz içme suyu sağlayan İSKİ, yeni yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda inşaatlarına başlanan 2 içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, halihazırda Anadolu Yakası’nın tamamı ile Avrupa Yakası’nda Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerine hizmet veren Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin (Emirli 2. Kademe) kapasitesi yükseltiliyor. Projenin tamamlanmasıyla tesisin günlük kapasitesi 500 bin metreküp artarak toplam 2 milyon 50 bin metreküpe çıkacak. Yaklaşık yüzde 95’lik kısmı tamamlanan tesis inşaatının, 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

ŞİLE’NİN GELECEĞİ BUGÜNDEN PLANLANIYOR

Şile ve çevresinin gelecek yıllarda ortaya çıkması öngörülen su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaatına başlanan Şile İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi ise günlük 20 bin metreküp olacak.

Çevre bölgeye de hizmet verecek tesisin inşaatı yüzde 50 oranında tamamlandı. Şile İçme Suyu Arıtma Tesisinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.