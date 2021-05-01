Metrobüsteki Rehine Krizinde Bıçaklı Saldırgan Gözaltına Alındı

Haramidere metrobüs durağında bir şahıs, elindeki kesici aletle kendisine zarar verdikten sonra metrobüsü rehin aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından şahıs gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırgan metrobüsü rehin aldı – Tıkla İzle

Olay, saat 19.30 sıralarında metrobüs hattının Haramidere durağında Avrılar istikametine seyreden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçta bulunan Ali K. isimli madde bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, elindeki kesici aletle kendine zarar verdikten sonra içerisinde bulunduğu metrobüsü rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özel harekat polisleri de operasyon için hazır beklerken, Esenyurt Asayiş Büro ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çabalarının ardından kız arkadaşıyla kavga ettiği öğrenilen şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı. Ambulansa bindirilen şahıs hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından şahsın emniyete götürülmesi bekleniyor.

Öte yandan yaşanan olay nedeniyle aksayan metrobüs seferlere ise normalde döndü.