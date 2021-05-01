İstanbul’da metrobüste rehine krizi

İstanbul Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.
Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş (X)
|39
|25
|6
|8
|87
|43
|+44
|81
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray (X)
|39
|25
|6
|8
|77
|35
|+42
|81
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe (X)
|39
|24
|7
|8
|70
|40
|+30
|79
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
|4
|Trabzonspor (Y)
|39
|18
|14
|7
|48
|36
|+12
|68
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
|5
|Sivasspor
|39
|15
|17
|7
|52
|42
|+10
|62
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
|6
|Hatayspor
|39
|17
|10
|12
|62
|52
|+10
|61
|7
|Alanyaspor
|39
|16
|9
|14
|57
|45
|+12
|57
|8
|Fatih Karagümrük
|39
|15
|12
|12
|59
|51
|+8
|57
|9
|Gaziantep
|39
|14
|13
|12
|58
|51
|+7
|55
|10
|Göztepe
|39
|13
|12
|14
|58
|57
|+1
|51
|11
|Konyaspor
|39
|12
|13
|14
|49
|48
|+1
|49
|12
|Çaykur Rizespor
|39
|12
|12
|15
|53
|67
|-14
|48
|13
|Kasımpaşa
|39
|12
|10
|17
|46
|55
|-9
|46
|14
|Yeni Malatyaspor
|39
|10
|15
|14
|48
|50
|-2
|45
|15
|Başakşehir
|39
|11
|12
|16
|41
|55
|-14
|45
|16
|Antalyaspor
|39
|9
|16
|14
|41
|55
|-14
|43
|17
|Kayserispor
|39
|9
|14
|16
|34
|50
|-16
|41
|18
|BB Erzurumspor (D)
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü (D)
|39
|10
|8
|21
|46
|64
|-18
|38
|20
|Gençlerbirliği
|39
|10
|8
|21
|43
|74
|-31
|38
|21
|Denizlispor (D)
|39
|6
|10
|23
|37
|72
|-35
|28
Bir cevap yazın