İNDER: Ramazan Bayramı sonrasını iple çekiyoruz

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yaptığı açıklama da; “Geçen yıl başlayan Covid-19 salgını ile birlikte aniden daralan gayrimenkul satışları, devlet ve sektör tarafından alınan önlem ve sağlanan teşviklerin etkisiyle uzun vadeli artış trendine girdi.

Geçen yıl hazırlıksız yakalan sektördeki konut satışları, aylık dönem itibariyle keskin bir çıkış sağladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan 2021 döneminde, geçen yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Ancak Ocak-Nisan 2021 dönemindeki konut satışları geçen yılın aynı periyoduna göre %6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşti. Benzer daralma bu yılın mart ayına göre de kendini gösterdi.

Hafta sonu kısıtlamalarının etkisiyle Nisan 2021 dönem satışları Mart 2021 dönemine göre de daralma gösterdi. Bu daralmanın tam kapanma yaşadığımız Mayıs 2021 döneminde bir kat artmasını bekliyoruz. Ancak kapanma sonrasında sektörde başlamasını beklediğimiz kampanyalar ve devletten gelmesini beklediğimiz teşviklerle ile birlikte konut satışlarındaki ivmenin yönünün tekrar yukarı doğru olmasını bekliyoruz. Nisan döneminde de aylık bazda yüzde 2 seviyelerinde olan konut kredi faizlerinin ipotekli satışları baskı altına aldığı görülmektedir. Nitekim Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artış göstererek 17 bin 514 olurken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,3 olarak gerçekleşti.

İnşaatlar Devam Ediyor, Satışlar Durdu

Özetlemek gerekirse; inşaat ve gayrimenkul sektörü olarak Ramazan Bayramı sonrasını iple çekiyoruz. Pandemi nedeniyle ülkemizde yaşanan 20 günlük tam kapanma, konut satışlarını olumsuz etkiledi. Sektörümüzdeki firmaların şantiyelerdeki inşaat çalışmaları kesintisiz devam ederken, kısıtlama nedeniyle satış ofislerindeki görevli arkadaşlarımız, online veya telefonla hizmet vermeye devam ettiler. Ancak online konut satışı çok fazla olmuyor. Zira birçok insan hayatları boyunca yaptıkları birikimleri, hayallerindeki yuvaya dönüştürmek isterken, her şeyi yerinde görmek istiyor. Örnek daireleri gezip, malzemeleri incelemek istiyor. Projenin bulunduğu lokasyonu, manzarayı canlı olarak görmek istiyor. Bu nedenle, satış ofislerinin kapalı olması veya konut sahiplerinin projeye gelememesi, satışları oldukça olumsuz etkiledi. Buna rağmen tam kapanma sürecinin Covid salgınının yavaşlamasına/azalmasına katkı sağlayacağı yönünde umudumuz sürüyor. Özellikle hafta sonu kısıtlarının da kaldırılmasıyla birlikte satışların da canlanmasını bekliyoruz.

Aynı beklentimiz yurtdışı uçuşlardaki kısıtlamanın kalmasına bağlı olarak yabancı satışlarında da sürüyor. Özellikle yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %416,1 artarak 4 bin 77 seviyesinde gerçekleşmesi, önümüzdeki aylardaki satış beklentimizi revize ettirdi. Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,0 artarak 13 bin 964 oldu. Türkiye’nin güvenli bir liman olduğunu gören Körfez ülkesi vatandaşlarının giderek artan oranda talepleri, yıllık satış beklentimizi tekrar 45 bin seviyelerine yükselttik.