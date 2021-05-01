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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Sağlıklı Bir Güneş Gözlüğü Seçimi Nasıl Olmalı?
Sağlıklı Bir Güneş Gözlüğü Seçimi Nasıl Olmalı?


Güneş gözlükleri her geçen gün moda ikonlarının ön plana taşıdığı aksesuarlar arasında yer almaktadır. Sokak stilinizin vazgeçilmez bir parçası haline gelecek güneş gözlüklerine çeşitli renk ve formlarda ulaşmak mümkün. Dış görünümünüzü tamamlayacak güneş gözlüklerini yüz şeklinize, kıyafetlerinizle uyuma ve tarzınıza uygun olacak şekilde seçmemiz önemli. Ancak birbirinden farklı ve cezbedici güneş gözlüklerini seçerken bir yandan da göz sağlığımıza özen göstermeNiz önemli.

Gün boyu açık havada vakit geçirdiğiniz zamanlarda göz sağlığınıza özen göstermeniz önemli. Kullanacağımız güneş gözlükleri şıklığınızın yanı sıra kalitesi ve orjinalliği ile ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır. Kaliteli camlara sahip güneş gözlükleri tercih ederek güneşten gelen zararlı ışınlara karşı gözlerinizi koruyabilirsiniz.

Bu yılın modası kare güneş gözlükleri ile girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün. Plajda, sokakta, iş için girdiğiniz ortamlarda orjinal camlara sahip güneş gözlükleri bayan stilinizi ön plana çıkarırken uzun vadede gözlerinizi de korumanız mümkün.

Güneş gözlüğü tercih ederken birbirinden şık modellerin yanı sıra güneş gözlüğünün camları hakkında bilgi sunan markaları tercih etmelisiniz. Görme derinliğini bozan orijinal olmayan güneş gözlüğü camları uzun vadede göz sağlığınızı olumsuz etkiler. Her yıl üretilen birbirinden çeşitli renk ver formlara sahip güneş gözlükleri olukça cezbedici olabilir. Ancak hakkında bilgi sahibi olmadığınız, UV koruması olmayan güneş gözlükleri tercih etmekten kaçınmalısınız. Kaliteli ve bilindik markalardan yapacağınız alışverişleriniz uzun vadede ortaya çıkabilecek göz sorunlarının önüne geçebilir. 

📆 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş (X) 39 25 6 8 87 43 +44 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 39 25 6 8 77 35 +42 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 39 24 7 8 70 40 +30 79 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor (Y) 39 18 14 7 48 36 +12 68 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Sivasspor 39 15 17 7 52 42 +10 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Hatayspor 39 17 10 12 62 52 +10 61
7 Alanyaspor 39 16 9 14 57 45 +12 57
8 Fatih Karagümrük 39 15 12 12 59 51 +8 57
9 Gaziantep 39 14 13 12 58 51 +7 55
10 Göztepe 39 13 12 14 58 57 +1 51
11 Konyaspor 39 12 13 14 49 48 +1 49
12 Çaykur Rizespor 39 12 12 15 53 67 -14 48
13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
14 Yeni Malatyaspor 39 10 15 14 48 50 -2 45
15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 39 9 14 16 34 50 -16 41
18 BB Erzurumspor (D) 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
20 Gençlerbirliği 39 10 8 21 43 74 -31 38
21 Denizlispor (D) 39 6 10 23 37 72 -35 28

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