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Kadıköy Gazetesi » Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kasım Alper Özdemir Anadolu’da İyiliği Paylaşmaya Devam ediyor
Kasım Alper Özdemir Anadolu’da İyiliği Paylaşmaya Devam ediyor


İyilik dibi görülmeyen bir kuyudur demişler.

Bölgemizde yaklaşık onbeş aydır aralıksız iyilik, yardım ve eğitim faaliyetleri sürdüren İyilik Hareketi ekibi dört köyümüzde çeşitli etkinliklere yine imza atarak farkındalık oluşturarak örnek olmaya da devam ediyor.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir; amacımız gittiğimiz köylere sadece bir koli götürmek değil; bizim amacımız her gittiğimiz köyün kültürü ve insanını da tanımak ve tanıtmak, çocuklarını da mutlu etmektir; dedi.

İyilik Hareketi Platformu Gönüllüleri Kızgüldüren, Esençay, Gürsu ve Çalkaya köylerini da iki gün içinde ziyaret ederek Ramazan erzaklarını dağıttılar.

Esençay Muhtarı Selahatin Önder ve Kızgüldüren Muhtarı İbrahim Eken ise İyilik Hareketi gönüllülerine teşekkür etti. Kızgüldüren Köyünde çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Bu güzel günlere vesile olan Amasya Rumeli Balkan Türkleri Derneği Kurucu Başkanı Abdullah Güzel’e ve Almanya’dan Günay Güney ve ailesine de teşekkür ediyoruz. İyiliğin peşinde koşanlardan Allah razı olsun..

Galeri
📆 10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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