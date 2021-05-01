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Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Mahalleler, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı, En az 200 Filistinli yaralandı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı, En az 200 Filistinli yaralandı


İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti – Tıkla İzle

İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.

📆 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 38 25 6 7 86 41 +45 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 38 24 7 7 69 38 +31 79 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 38 24 6 8 73 34 +39 78 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor (Y) 38 18 13 7 47 35 +12 67 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Hatayspor 38 17 9 12 61 51 +10 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Sivasspor 38 14 17 7 50 41 +9 59
7 Alanyaspor 38 16 9 13 55 42 +13 57
8 Gaziantep 38 14 13 11 54 46 +8 55
9 Fatih Karagümrük 38 14 12 12 57 50 +7 54
10 Göztepe 38 13 12 13 55 52 +3 51
11 Konyaspor 38 12 12 14 48 47 +1 48
12 Çaykur Rizespor 38 11 12 15 48 63 -15 45
13 Yeni Malatyaspor 38 10 14 14 47 49 -2 44
14 Başakşehir 38 11 11 16 41 55 -14 44
15 Kasımpaşa 38 11 10 17 43 54 -11 43
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 38 9 13 16 34 50 -16 40
18 MKE Ankaragücü 38 10 8 20 45 61 -16 38 2021-22 1. Lig
19 BB Erzurumspor 39 9 10 20 41 66 -25 37
20 Gençlerbirliği 38 9 8 21 38 71 -33 35
21 Denizlispor (D) 38 6 10 22 36 68 -32 28

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