İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı, En az 200 Filistinli yaralandı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti – Tıkla İzle
İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş (X)
|38
|25
|6
|7
|86
|41
|+45
|81
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe (X)
|38
|24
|7
|7
|69
|38
|+31
|79
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray (X)
|38
|24
|6
|8
|73
|34
|+39
|78
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
|4
|Trabzonspor (Y)
|38
|18
|13
|7
|47
|35
|+12
|67
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
|5
|Hatayspor
|38
|17
|9
|12
|61
|51
|+10
|60
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
|6
|Sivasspor
|38
|14
|17
|7
|50
|41
|+9
|59
|7
|Alanyaspor
|38
|16
|9
|13
|55
|42
|+13
|57
|8
|Gaziantep
|38
|14
|13
|11
|54
|46
|+8
|55
|9
|Fatih Karagümrük
|38
|14
|12
|12
|57
|50
|+7
|54
|10
|Göztepe
|38
|13
|12
|13
|55
|52
|+3
|51
|11
|Konyaspor
|38
|12
|12
|14
|48
|47
|+1
|48
|12
|Çaykur Rizespor
|38
|11
|12
|15
|48
|63
|-15
|45
|13
|Yeni Malatyaspor
|38
|10
|14
|14
|47
|49
|-2
|44
|14
|Başakşehir
|38
|11
|11
|16
|41
|55
|-14
|44
|15
|Kasımpaşa
|38
|11
|10
|17
|43
|54
|-11
|43
|16
|Antalyaspor
|39
|9
|16
|14
|41
|55
|-14
|43
|17
|Kayserispor
|38
|9
|13
|16
|34
|50
|-16
|40
|18
|MKE Ankaragücü
|38
|10
|8
|20
|45
|61
|-16
|38
|2021-22 1. Lig
|19
|BB Erzurumspor
|39
|9
|10
|20
|41
|66
|-25
|37
|20
|Gençlerbirliği
|38
|9
|8
|21
|38
|71
|-33
|35
|21
|Denizlispor (D)
|38
|6
|10
|22
|36
|68
|-32
|28
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