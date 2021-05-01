MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Acıbadem, Basında Kadıköy, Genel, Mahalleler, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de ağaçlar devrildi, otomobiller hasar gördü
Kadıköy’de ağaçlar devrildi, otomobiller hasar gördü


Kadıköy’de park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

Kadıköy’de park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Ağaç itfaiye ekiplerince kaldırılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, Kadıköy Acıbadem Mahallesi İklim Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, elektrikli testere ile ağaç dallarını keserek araçların üzerinden kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği otomobillerde hasar meydana geldi.

📆 09 Mayıs 2021 Pazar 21:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 38 25 6 7 86 41 +45 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 38 24 7 7 69 38 +31 79 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 38 24 6 8 73 34 +39 78 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor (Y) 38 18 13 7 47 35 +12 67 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Hatayspor 38 17 9 12 61 51 +10 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Sivasspor 38 14 17 7 50 41 +9 59
7 Alanyaspor 38 16 9 13 55 42 +13 57
8 Gaziantep 38 14 13 11 54 46 +8 55
9 Fatih Karagümrük 38 14 12 12 57 50 +7 54
10 Göztepe 38 13 12 13 55 52 +3 51
11 Konyaspor 38 12 12 14 48 47 +1 48
12 Çaykur Rizespor 38 11 12 15 48 63 -15 45
13 Yeni Malatyaspor 38 10 14 14 47 49 -2 44
14 Başakşehir 38 11 11 16 41 55 -14 44
15 Kasımpaşa 38 11 10 17 43 54 -11 43
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 38 9 13 16 34 50 -16 40
18 MKE Ankaragücü 38 10 8 20 45 61 -16 38 2021-22 1. Lig
19 BB Erzurumspor 39 9 10 20 41 66 -25 37
20 Gençlerbirliği 38 9 8 21 38 71 -33 35
21 Denizlispor (D) 38 6 10 22 36 68 -32 28

BAĞLANTILAR