İSKİ’DEN İSTANBUL’A 2 YENİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

İstanbul’a 365 gün 24 saat kesintisiz içme suyu sağlayan İSKİ, 2 yeni içme suyu arıtma tesisinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul’da yeni içme suyu yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. İstanbul’a 365 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlayan İSKİ, Emirli 2. Kademe ve Şile İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin inşaat çalışmalarını da sürdürüyor.

ÖMERLİ (EMİRLİ 2. KADEME) İLE TOPLAM KAPASİTE GÜNLÜK 2 MİLYON METREKÜPÜ AŞACAK

Anadolu Yakası’nın hemen hemen tamamına ve Avrupa Yakası’nda Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerine hizmet veren Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin kapasitesi arttırılıyor.

Çalışma ile tesisin kapasitesi 500 bin metreküp artacak. Böylece toplam kapasite günlük 2 milyon 50 bin metreküpe çıkacak.

Yaklaşık yüzde 95’lik kısmı tamamlanan tesis inşaatının, 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

ŞİLE’NİN GELECEĞİ BUGÜNDEN PLANLANIYOR

Şile ve çevresinin gelecek yıllarda ortaya çıkması öngörülen su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaatına başlanan Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi günlük 20 bin metreküp olacak.

İnşaat çalışmalarının yüzde 50’ye yakını tamamlanan tesis, 2021 yılı içerisinde tamamlanarak bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.