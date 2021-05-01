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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Süper Lig: Fenerbahçe: 3 – BB Erzurumspor: 1
Süper Lig: Fenerbahçe: 3 – BB Erzurumspor: 1


Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında şansını sürdürdü.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Szumski gole izin vermedi.

5. dakikada VAR uyarısı sonrasında Mete Kalkavan ekranın başına gitti. Maçın 1. dakikasında yaşanan pozisyonda Valencia’nın yaptığı vuruş sonrasında topun Gökhan’ın eline çarptığını belirten Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada Hakem Mete Kalkavan’ın VAR’da izleyip verdiği penaltı kararı sonrasında topun başına gelen Jose Sosa net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

12. dakikada İrfan Can’ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Valencia, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Szumski’yi de çalımlayıp çaprazdan topu filelere gönderdi. 2-0

14. dakikada Mesut Özil’in pasında ceza sahasına giren Valencia, arka direkteki Pelkas’a pasını aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı 3’e çıkardı. 3-0

39. dakikada Valencia’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas yerden sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

56. dakikada ceza sahası dışı sağ çizgisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, kale sahası içine sert bir orta yaptı. Bu noktada topla buluşan Valencia’nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

61. dakikada Boumal’ın pasında topla buluşan Rashani, ceza sahası önüne gelip şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

80. dakikada ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Ozan Tufan’ın arka direğe gönderdiği ortada Valencia uçarak kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

81. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Obertan topuk pasıyla Özgür’e çıkardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

87. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Pelkas, müsait pozisyondaki Osayi-Samuel’e pasını verdi, bu futbolcunun müsait durumdaki şutunda kaleci Szumski topu kornere gönderdi.

90+3. dakikada sağdan ceza sahasına süratli şekilde giren Ozan Tufan, penaltı noktası üzerindeki Osayi-Samuel’e çıkardı. Bu futbolcu istediği vuruşu yapamadı ve son olarak Samatta’ya çarpan top auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner (Novak dk. 62), Sosa, Mesut (Osayi-Samuel dk. 71), İrfan, Pelkas (Gustavo dk. 88 ?), Mert Hakan (Samatta dk. 70), Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi, Cisse, Sinan Gümüş, Thiam

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo (Özgür dk. 46), Novikovas (Rashani dk. 46), Obertan, Cenk Ahmet (Butko dk. 61), Oltan

Yedekler: Kayacan, Göktuğ, Teikeu, Rahman Buğra, Bergdich, Osman, Gomes

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Sosa (dk. 6 pen.), Valencia (dk. 12), Pelkas (dk. 14) (Fenerbahçe), Özgür (dk. 81) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Rashani, Mehmet Murat (BB Erzurumspor)

📆 04 Mayıs 2021 Salı 12:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 37 25 6 6 85 38 +47 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 37 23 7 7 67 37 +30 76 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 37 23 6 8 70 33 +37 75 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Sivasspor 37 14 16 7 50 41 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Alanyaspor 38 16 9 13 55 42 +13 57
7 Hatayspor 37 16 9 12 60 51 +9 57
8 Gaziantep 37 14 12 11 54 46 +8 54
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 +4 51
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 +3 51
11 Konyaspor 37 11 12 14 47 47 0 45
12 Çaykur Rizespor 37 11 12 14 48 59 -11 45
13 Antalyaspor 38 9 16 13 40 53 -13 43
14 Başakşehir 37 11 10 16 41 55 -14 43
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 -6 41
16 Kasımpaşa 37 10 10 17 42 54 -12 40
17 Kayserispor 37 9 12 16 34 50 -16 39
18 MKE Ankaragücü 37 10 8 19 44 59 -15 38 2021-22 1. Lig
19 BB Erzurumspor 38 9 10 19 41 65 -24 37
20 Gençlerbirliği 37 9 8 20 37 66 -29 35
21 Denizlispor (D) 37 6 10 21 36 67 -31 28

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