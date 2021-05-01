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Kadıköy Gazetesi » Genel, Gezi-Alışveriş » Doorest’ten Yenilikçi ve Dayanaklı PVC Kapı Modelleri
Doorest’ten Yenilikçi ve Dayanaklı PVC Kapı Modelleri


PVC kapılar, banyonuzdaki kapılar için mükemmel bir malzeme seçimidir. Bu modern PVC kapılar, yatırımınızı en üst düzeye çıkarırken işinizi en aza indirmeye yardımcı olur.



PVC kapılar boyalı ahşap kapılara benzer, ancak ahşabın emici, doğal lifleri için gerekli bakım gerektirmez. Bu hammadde, gücü ve dayanıklılığı nedeniyle tipik olarak dış kapılar için mükemmel bir seçimdir, bu nedenle iç mekanda, sert dış mekan unsurlarından uzakta kullanmak, bakım ihtiyaçlarınızın çok azalması anlamına gelir. Buzlu camlı duş kapılarını taklit eden bir malzeme olarak PVC’yi bir adım öteye taşımak, temizliğin yanı sıra modern bir tasarıma da kolaylık getiriyor.

Banyolar, egzoz fanlarına veya tavan vantilatörlerine rağmen genellikle evdeki nemli odalardır, ancak PVC kapılar nemli bir ortamda bozulmaz. Dolayısıyla, şu anda çözüm gerektiren bir nem sorununuz olsa bile, banyo kapınızı şimdilik bir PVC kapıyla değiştirmek, en azından bu nem sorununu düzeltirken kapı çürümesi ve çözgü sorunlarını aklınızdan çıkaracaktır.

Eğilme, solma veya çürüme konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağından, PVC kapılarınızla yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. PVC kapılar, dekorunuza uyması için herhangi bir renge boyanabilir ve dayanıklılıkları sayesinde çok sık yeniden boyanmaları gerekmeyecektir.

Banyo giriş kapınız veya duş kapılarınız için PVC kapılar seçerseniz dayanıklı ve kolay temizlenir olacağından emin olabilirsiniz.

PVC kapı modellerini görmek için tıklayınız.

📆 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 37 25 6 6 85 38 +47 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 37 23 6 8 70 33 +37 75 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 36 22 7 7 64 36 +28 73 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Alanyaspor 37 16 9 12 55 39 +16 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Hatayspor 37 16 9 12 60 51 +9 57
7 Sivasspor 36 13 16 7 49 41 +8 55
8 Gaziantep 36 14 12 10 54 45 +9 54
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 +4 51
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 +3 51
11 Konyaspor 37 11 12 14 47 47 0 45
12 Çaykur Rizespor 37 11 12 14 48 59 -11 45
13 Antalyaspor 38 9 16 13 40 53 -13 43
14 Yeni Malatyaspor 36 9 13 14 42 48 -6 40
15 Başakşehir 36 10 10 16 39 54 -15 40
16 MKE Ankaragücü 36 10 8 18 43 57 -14 38
17 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
18 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37 2021-22 1. Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 37 9 8 20 37 66 -29 35
21 Denizlispor (D) 37 6 10 21 36 67 -31 28

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