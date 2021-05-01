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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » MÜSLÜMAN’IN DEVRİMCİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ RUHU ve BİR MAYIS’IN ÇAV BELLA RUHU…
Ahmet Berhan Yılmaz
MÜSLÜMAN’IN DEVRİMCİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ RUHU ve BİR MAYIS’IN ÇAV BELLA RUHU…


Allah tarafından insanlık tarihinin en büyük devrimine, özgürlük ve barış hareketine vesile kılınan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın ümmeti olanların kalbini, aklını, inancını, imanını, özgürlüğünü, parti, cemaat, tarikat, lider, hoca, şeyh, makam, mevki, para, şöhret gibi insanı insanlığından, kendinden, Allah’tan eden kişi, oluşum ve tarafgirliklere bağlayarak kullara, nefsine, beklentilerine kul, köle olması, mümin’in devrimci, özgür, barışçı ruhunun menfaatçi, tembel, beleşçi, ikiyüzlü, korkak, çıkarcı, köle zihniyetli bir ruha dönüşmesine yol açmıştır.

Türk Milletinin; özgürlüğü, adaleti, sevgiyi, saygıyı, liyakati, ahlakı, emanete sadakati terk edip, kibri, taassupları, tarafgirlikleri ve menfaatleri için bölünüp paramparça olarak birbirine düşman olmasının, birlik beraberliği, kardeşliği, barışı emreden Yüce Allah’ın katında hükmü nedir bilemem ama 1 Mayıs veya çav bella ruhunun Peygamber Efendimizden bizlere gelen devrimci, özgürlükçü, adaletçi, barışçı, fedakâr mümin ruhunun yanında çerez bile olamayacağını bilirim.

Ne yazık ki halimiz ayan beyan ortada.  Bu durumda ey! Müslüman Türk Milleti hep birlikte ‘‘Çav Bella’’…

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe (X) 36 22 7 7 64 36 +28 73 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 36 22 6 8 68 33 +35 72 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
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8 Gaziantep 36 14 12 10 54 45 +9 54
9 Fatih Karagümrük 36 13 12 11 51 44 +7 51
10 Göztepe 36 12 12 12 52 49 +3 48
11 Antalyaspor 37 9 16 12 38 50 -12 43
12 Konyaspor 36 10 12 14 42 46 -4 42
13 Çaykur Rizespor 36 10 12 14 47 59 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 36 9 13 14 42 48 -6 40
15 Başakşehir 36 10 10 16 39 54 -15 40
16 MKE Ankaragücü 36 10 8 18 43 57 -14 38
17 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
18 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 36 6 10 20 36 66 -30 28

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