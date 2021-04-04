İBB’DEN TOPLU TAŞIMAYA ‘TAM KAPANMA’ DÜZENLEMESİ

İBB, 29 Nisan akşamı itibariyle başlayacak 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında toplu taşımada düzenlemeye gitti. İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Belirli hatlarda hizmet verecek metrolarda, yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam sefer sayıları sıklaştırılacak. Şehir hatları ise normal tarifesinde hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak genel sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorundaki vatandaşların mağdur olmaması adına; 29 Nisan 2021 itibari ile İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri sıklaştırılacak.

GEREKTİĞİ TAKDİRDE SEFERLER SIKLAŞTIRILACAK

Bu doğrultuda planlarını hazırlayan İETT, 17 gün boyunca “Güçlendirilmiş Cumartesi” sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca, ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar sık sık revize edilecek. Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak

BELİRLİ HATLARDAKİ METROLAR HİZMET VERECEK

Kısıtlamalar süresince, raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferler sona erecek. Metrolardaki yolcu sayıları da günlük ve saat bazlı takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacak.

Kısıtlama süresince hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle;

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı



Kısıtlama süresince aşağıdaki raylı sistem hatları hizmet vermeyecek:

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacak.

Kısıtlamalar süresince Şehir Hatları vapurları ise normal tarifesinde seferlerine devam edecek. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm hatlarda normal seferlere geçilecek.