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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » TAM KAPANMA DÖNEMİNDE BORÇTAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMAYACAK
TAM KAPANMA DÖNEMİNDE BORÇTAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMAYACAK


Enerjisa Enerji, 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihlerinde devam edecek tam kapanma süresince elektrik hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve müşterilerinin elektrik işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmesi için bir dizi tedbir aldı.

BORÇTAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANMAYACAK

Alınan tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince mesken (ev) ve küçük işletmelerin borçlarından dolayı enerjileri kesilmeyecek. Tam kapanma süresince fatura çıkarılmaya devam edilecek, ancak bu süreçte çıkarılan mesken (ev) ve küçük işletmelerin faturalarında ödeme vade günleri müşterilerimizde bir mağduriyet yaratmamak adına kapanma sonrasına denk gelecek şekilde ayarlanacak.

TÜM KANALLAR HİZMETE AÇIK

Enerjisa Enerji müşterileri, bu süreçte tüm elektrik işlemlerini Enerjisa Mobil uygulaması, online.enerjisa.com.tr ve E-Devlet üzerinden kesintisiz ve online şekilde yapmaya devam edebilecekler. Çağrı Merkezleri 7/24 açık olacak; ayrıca müşteri hizmet noktalarımız da dönüşümlü çalışma yöntemiyle hizmet vermeye devam edecekler.

📆 29 Nisan 2021 Perşembe 13:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 36 24 6 6 78 38 +40 78 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 36 22 6 8 68 33 +35 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 35 22 6 7 64 36 +28 72 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 36 16 9 11 60 44 +16 57
6 Alanyaspor 36 16 8 12 55 39 +16 56
7 Sivasspor 36 13 16 7 49 41 +8 55
8 Gaziantep 35 13 12 10 53 45 +8 51
9 Fatih Karagümrük 36 13 12 11 51 44 +7 51
10 Göztepe 36 12 12 12 52 49 +3 48
11 Antalyaspor 37 9 16 12 38 50 -12 43
12 Konyaspor 36 10 12 14 42 46 -4 42
13 Çaykur Rizespor 36 10 12 14 47 59 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 36 9 13 14 42 48 -6 40
15 Başakşehir 36 10 10 16 39 54 -15 40
16 MKE Ankaragücü 35 10 8 17 43 56 -13 38
17 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
18 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 36 6 10 20 36 66 -30 28

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