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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İDO bugün ve yarın için sefer sayılarını artırdı
İDO bugün ve yarın için sefer sayılarını artırdı


İDO, koronavirüs salgınına karşı 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde “tam kapanma” öncesinde bugün ve yarın için ek seferlerle sefer sayısını artırdı. Seferlerde tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam ederken, terminallerde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığı kimliklerle kontrol edilecek.

İDO, misafirleri için 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde “tam kapanma” öncesinde bugün ve yarın için ek seferlerle sefer sayısını artırdı. İDO, tam kapanma nedeniyle 30 Nisan- 16 Mayıs tarihlerinde biletli hatlarda ve Sirkeci-Harem hattında sefer gerçekleştiremeyecek.

Kapanma döneminde yalnızca Eskihisar-Topçular hattında lojistik firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Kapanma süreci boyunca şehirlerarası seyahat izini olan araçlar da İDO ile seyahat edebilecek.

Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam ederken, HES kodu olmadan bilet almanın mümkün olmayacak. Tedbir ve önlemler çerçevesinde İDO’nun tüm terminallerinde HES kodunun yolcuya ait olup olmadığını kimliklerle eşleştirilerek kontrol ediliyor.

İDO sefer saatlerimizle ilgili www.ido.com.tr, İDO Mobil Uygulama ve terminallerimizde yer alan satış noktalarından detaylıbilgi alabilirsiniz. Biletlerinizi www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulamasından faydalanarak elde edebilirsiniz.

📆 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 35 23 6 6 75 36 +39 75 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 35 22 6 7 64 36 +28 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 +34 69 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 +11 63 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 36 16 9 11 60 44 +16 57
6 Alanyaspor 36 16 8 12 55 39 +16 56
7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 +7 52
8 Gaziantep 35 13 12 10 53 45 +8 51
9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 +7 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 -3 42
12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 -11 42
13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 35 9 13 13 42 47 -5 40
15 MKE Ankaragücü 35 10 8 17 43 56 -13 38
16 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37
17 Başakşehir 35 9 10 16 37 53 -16 37
18 BB Erzurumspor 36 9 10 17 39 60 -21 37 2021-22 1.Lig
19 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 -19 35
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 -27 28

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