Evde İngilizce Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

İngilizce öğrenmek istiyorsanız fakat bunu için ayıracak bütçeniz ve/veya zamanınız yoksa aşağıda saydığımız basit yöntemler ile evde yabancı dil öğrenmeye başlayabilirsiniz.

1. İngilizce Öğrenirken Emin Adımlarla İlerleyin, Acele Etmeyin

Bir öğretmen veya kurs yardımı olmadan İngilizce öğrenmek için emin adımlarla, acele etmeden hareket etmelisiniz. Birkaç gün İngilizce çalışıp akıcı bir şekilde İngilizce konuşacağını sanmamanız gerekir.

Yabancı dil öğrenmek için gerçekçi hedefler belirleyin. Her gün İngilizce öğrenmek için kendinize belirli bir zaman ayırın. Başlangıç için yarım saatlik bir süre iyidir ama daha fazla zaman ayırabiliyorsanız daha iyi olur.

Kendi başına İngilizce öğrenmenin en büyük avantajı, öğreneceğin yeri, zamanı ve metodu kendin belirlemendir fakat bugün yoruldum, yarın yaparım gibi bahaneler üreterek kendinizi kandırmak yine de mümkündür. Bu nedenle sürekli, kararlı ve istikrarlı bir çalışma İngilizce öğrenmede çok önemlidir.

2. İngilizce Öğrenmek İçin Kitap Okuyun

Kitap okumak güzeldir. İngilizce öğrenmek için kitap okumak daha güzeldir.

Kitap okumak klasik bir yöntem olsa bile, bu alışkanlığınızı İngilizce öğrenmek amacıyla kullanabilirsiniz. Yabancı dil bilginiz ne olursa olsun, ister başlangıç ister orta isterse ileri seviye, seviyenize uygun kitaplardan oluşan bir okuma listesi oluşturun. Bu listeyi her gün aynı saatte okumaya özen gösterin. Gün içinde vakit ayıramasanız bile yatmadan önce 15 dakika İngilizce kitap okuma yapabilirsiniz.

Okuduğunuz her cümleyi anlamayabilirsiniz. Anlamını bilmediğiniz yabancı kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda o kelimenin altını çizin ve anlamını cümlenin bütünlüğünden çıkartmayı deneyin. Sonrasında bir sözlükten çıkarttığınız anlamı kontrol edin ve tekrar okuyun. Zaman içinde yabancı dil seviyenizin geliştiğini fark edeceksiniz.

3. İngilizce Öğrenmek İçin Film ve Dizi İzleyin

Eski günlerde İngilizce kaynaklara ulaşmak çok zordu. Bırakın İngilizce film veya dizi izlemeyi, sadece 30 yıl önce televizyonda tek bir kanal sadece belli saatlerde yayın yapıyordu. Günümüzde ise etrafımızdaki hemen her şeyin İngilizce versiyonunu bulabiliyoruz. Bu sayede İngilizce ile her gün temas halinde kalabiliyoruz. Bunu İngilizce öğrenme yolculuğunuzda kendinize bir avantaj olarak kullanabilirsiniz. Bu bağlamda yabancı film ve dizilerden faydalanmak, İngilizce öğrenmek için oldukça faydalıdır.

Çocuklar konuşmayı öğrenirken, okuyarak ya da yazarak öğrenmezler. Çevrelerindeki insanların ve seslerini dinlerler. Bir bebek başlangıçta hiçbir şey anlamamasına rağmen zaman geçtikçe kelimeleri öğrenmeye ve tekrarlamaya başlarlar. Öğrenilen kelimeler yavaş yavaş cümlelere dönüşür ve sonunda konuşmaya başlarlar.

Benzer yöntemi siz de uygulayabilirsiniz. Popüler film ve dizilerin çoğu Amerika menşeli olduğundan tamamı İngilizce dilindedir. Böylece film izlemeyi seven bir kişi için neredeyse sınırsız İngilizce kaynağa ulaşabilir oluyor.

Yabancı kanallar, diziler ve filmleri altyazılı seçeneği yerine altyazısız ya da orijinal diliyle İngilizce altyazılı izlemeyi alışkanlık haline getirin.

Başlangıçta, daha önce Türkçe izlediğiniz film ve dizileri İngilizce izlemeyi tercih edin. Filmi daha önce görmüş olmanız, diyalogları Türkçe olarak biliyor olmanız, İngilizce söylenenleri anlamanıza daha fazla yardımcı olacaktır. Film izlerken hoşunuza giden veya kullanışlı olduğunu düşündüğünüz cümleleri bir deftere not edebilirsiniz ve kendi cümleleriniz içinde kullanabilirsiniz.

Eğer not almaktan hoşlanmıyorsanız, hali hazırda popüler filmlerden replikleri İngilizce öğrenme amacıyla kullanan VoScreen uygulamasını cep telefonunuza yükleyebilirsiniz. Oldukça başarılı bulduğumuz bu uygulama sayesinde birçok popüler filmden replikleri gerek İngilizce gerek Türkçe altyazılar ile öğrenebilir ve günlük yaşantınızda kullanabilirsiniz.

Anlamadığınız diyaloglarla karşılaşırsanız yayını durdurabilir, geri sarabilir ve tekrar izleyebilirsiniz. Bu yöntemle sadece listening (dinleme) becerinizi değil aynı zamanda kelime telaffuzu (pronunciation) konusunda da hatırı sayılır derecede yol alabilirsiniz. Farkına bile varmadan İngilizce sohbet edebilecek seviyeye gelebilirsiniz.

4. İngilizce Öğrenmek için Müzik Dinleyin

Hemen hemen herkes müzik dinlemeyi sever. İnsanların farklı müzik zevkleri olabilir, birisi klasik müzik seviyorken diğeri pop müzik sevebilir ama herkesin ortak noktası müziktir. Dünyada üretilen müziklerin çoğu İngilizce dilindedir. Ana dili İngilizce olmayan sanatçılar bile İngilizce şarkılar söylemektedir. Örneğin Türkiye, tek Eurovision birinciliğini Sertap Erener’in İngilizce söylediği bir şarkı ile kazanmıştır.

Müzik dinlerken aynı zamanda İngilizce öğrenmek için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Müzik, kendi kendine İngilizce öğrenmenin en keyifli yollarından biridir. Müzik ile İngilizce öğrenmenin en iyi yanı, sözlerin aklında daha iyi kalmasıdır. Farkına bile varmadan, en sevdiğin İngilizce şarkıları her dinlediğinde, yeni bir kelime, yeni bir cümle, yeni bir telaffuz öğrenebilirsin. Genel olarak İngilizce şarkılarda kullanılan dil günlük konuşma İngilizcesi olduğundan konuşulan dili öğrenmiş olursun.

5. İngilizce Öğrenmek için Haberleri Kullanın

Güncel haberleri takip etmek genel kültür için önemlidir. Dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmek, arkadaş veya iş ortamında konuşabileceğin konular ve olaylar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Genel olarak herkes güncel haberler ile ilgili konular hakkında konuşurlar. Örneğin ünlü bir futbolcunun transfer söylentisi, dolar veya Euro kurlarında yaşanan değişiklikler, Playstation’da FIFA’nın son sürümünün çıkış tarihi gibi. Bu yüzden, güncel gelişmeler hakkında bilginiz yoksa bu konuşmalara dahil olamazsınız.

Haberleri İngilizce olarak dinleyerek ve okuyarak konuşmalara daha güvenle katılabilirsiniz. Bu yolla sadece dünyada neler olup bittiğine dair bilgiler edinmekle kalmaz, İngilizce öğrenmenize faydalı bir aktivite de yaparsınız.

İngilizce haberlerin tamamını anlamaya yetecek kadar yabancı dil bilmiyorsanız, endişelenmenize gerek yok. Aynı konudaki haberleri önce Türkçe olarak, sonra aynı haberin İngilizce versiyonunu okuyabilirsiniz. Böylece kullanılan kalıpları ve kelimeleri anlamanız ve birbirleri ile ilişkilendirmeniz daha kolay olacaktır.

İngilizce öğrenenler için hazırlanmış haberler sunan internet sitelerini kullanabilirsiniz. Özellikle Voice of America (Amerika’nın Sesi) isimli internet sitesini önerebiliriz. Bu sitede güncel haberleri kendi İngilizce seviyene göre takip edebilirsiniz. Sitede haber yazılarının yanında sesli haberler de yer aldığından sadece okuma (reading) yeteneği değil ayrıca dinleme (listening) ve telaffuz (pronunciation) yeteneklerinizi de geliştirebilirsiniz. Böylece üç farklı İngilizce becerisini aynı anda geliştirmiş olacaksınız.

6. YouTube ile İngilizce Öğrenin

YouTube, dünyanın en geniş video paylaşım platformu olarak her türlü videoyu bünyesinde barındırmaktadır. Farklı farklı alanlara özel hazırlanmış İngilizce videolardan kendi ilgi alanınıza uygun olanları seçerek izleyebilirsiniz.

Kendi ilgi alanında izleyeceğiniz videoların en büyük avantajı hali hazırda o konu hakkında bilginiz olduğu için diğer videolara göre konuyu anlamanız daha kolay olacaktır. Konulara zaten ilginiz olduğu için motivasyon kaybı veya sıkılma gibi problemlerle de karşılaşmayacaksınız.

YouTube’ta İngilizce öğrenenler için birçok kanal bulunmaktadır. İngilizce öğrenenlere yönelik yayın yapan bu tip YouTube kanallarına abone olabilirsiniz. Burada her gün bir video izlemeye çalışın. İlk başlarda anlamasanız bile bu düzeni bozmayın. Zamanla konuşulanları anlayacağınızı göreceksiniz.

Ayrıca, İngilizce öğrenmek isteyen kişilere özel olarak hazırlanmış, kendi öğrenme tempona göre takip edebileceğin İngilizce kanallarını da YouTube’da bulabilirsin BBC’nin İngilizce öğrenenler için oluşturduğu YouTube kanalını bu amaç için kullanabilirsiniz.

7. Cep Telefonu Uygulamaları Kullanın

Evde İngilizce öğrenmek istiyorsanız bu amaç için oluşturulan ücretsiz cep telefonu uygulamaların sizin için harika bir seçenek olabilir.

Ücretsiz cep telefonu uygulamaları sayesinde okuma (reading), yeni kelime öğrenme (vocabulary), gramer (grammer), listening (dinleme) konularında İngilizce bilginizi geliştirebilirsiniz. Cep telefonu uygulamalarından dilediğinizi indirerek sadece evde değil, metroda, otobüste, tatilde, parkta, AVM’de yani kısaca aklınıza gelebilecek her yerde boş vaktinizi değerlendirebilir ve kendi kendinize İngilizce çalışma yapabilirsiniz.

7. Cihazlarınızı İngilizce Kullanın

Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi kullandığınız bütün cihazların ara yüzlerini ve menülerini İngilizceye çevirin. Bu şekilde hem kelimeleri öğrenecek hem de yeni yabancı dile göz aşinalığınız olacaktır.

8. İngilizce Seviyenizi Öğrenin

İngilizce öğrenmeye başlamadan önce mevcut seviyenizi mutlaka online testler ile ölçün. İngilizce öğrenme süreciniz boyunca düzenli olarak İngilizce seviyenizi bu testler ile ölçümleyin. Bunu yapmazsanız ne kadar ilerleme kaydettiğinizi bilmeniz mümkün olmayacaktır.

İngilizce’de gösterdiğiniz İlerlemeyi ölçmenin en iyi yolu online testleri kullanmaktır. Bu amaç için ücretsiz online İngilizce testlerini kullanabilirsiniz.

9. Sürekli İngilizce Konuşun

Çevrenizde İngilizce öğrenmeye çalışan mutlaka birileri vardır. Bu arkadaşlarınızla “İngilizce Konuşma Kulübü” kurun. Düzenli aralıklarla bir araya gelerek İngilizce pratik yapın. İster bir evde ister bir kafade düzenli aralıklarla bir araya gelerek İngilizce konuşma pratiği yapın. Bu grupta Türkçe konuşmayı kesinlikle yasaklayın. Ne kadar sık bir araya gelirseniz o kadar iyi olacaktır. Konuşma kulübünde o günün konusunu her hafta başka bir kişi belirlesin ve ön araştırma yaparak grup üyelerine görüşmeden önce göndersin. Bu sayede serbest konuşma değil belli bir konuya odaklanacağınızdan dolayı daha tutarlı yol alırsınız.

Konuşma kulübüne ana dili İngilizce olan Amerikalı, İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı birisini moderatör olarak dahil edebilirseniz süper olacaktır.

Eğer böyle bir imkanınız yoksa, ana dili İngilizce olan öğretmenlerin eşliğinde 7/24 canlı konuşma sınıflarının olduğu Online İngilizce Konuşma Kulüplerine kayıt olabilirsin. Konuşma kulüpleri ile isterseniz Anadolu’nun ücra bir ilçesinde isterseniz İstanbul gibi bir metropolde yaşayın istediğiniz zaman dünyanın farklı yerlerinden katılan yabancı kişilerle ve ana dili İngilizce olan öğretmenlerle 7/24 konuşma pratiği yapabilirsin. Bu konuşma kulüplerine katılımın sınırsız olması istediğin kadar İngilizce öğrenmek için konuşma pratiği yapabileceğin manasına gelmektedir.

İngilizce Konuşma kulüplerinin konuları her hafta değiştiğinden hangi konuyu konuşacağız derdi de ortadan kalkmış oluyor.

10. Yurt Dışına Gidin

Bir yabancı dili öğrenmenin en iyi yönteminin yurt dışında bir dil okuluna gitmek olduğunun söylendiğini duymuşsunuzdur. Bu gerçekten doğrudur. Gittiğiniz ülkede size kimse Türkçe çeviri yapmayacağı için o dili kullanmak ve konuşmak zorunda kalırsınız. Buna yabancı dile maruz kalmak denir ve bir yabancı dili öğrenmenin tartışmasız en etkili yoludur.

Fakat yurt dışında İngilizce öğrenmek için iki şeye mutlak olarak ihtiyacınız vardır: Para ve Zaman.

Yurt dışında İngilizce öğrenmek için ciddi paralar ödemeniz gerekir. Paradan daha önemlisi ise zamandır. Yurt dışında İngilizce öğrenmek için çalışıyorsanız işinizden ayrılmak, eğitim alıyorsanız ise okulunuzu bırakmak zorundasınız. Bu nedenle yurt dışında İngilizce öğrenmek için zaman ayıramıyorsanız veya fiyatlar çok yüksek geliyorsa Berlitz Dil Okulu gibi global deneyime sahip bir kurumun online olarak yapılan genel katılıma açık kurslarından yaralanabilirsiniz.

11. Güvenilir ve Başarılı Bir İngilizce Kursuna Gidin

İngilizce öğrenmek isteyenler için İngilizce kursu önemli bir yatırımdır. İngilizce kurs seçeneklerini araştırmadan önce neden İngilizce öğrenmek istediğinizi kendinize sorun, hedeflerinizin bir listesini yapın.

Eğer hedefiniz YDS ve YÖKDİL gibi İngilizce konuşmanın önemli olmadığı çoktan seçmeli sınavlara hazırlık ise bu konuda uzmanlaşmış Remzi Hoca gibi kursları inceleyin. Hedefiniz IELTS ve TOEFL gibi konuşmanın da önemli olduğu sınavlara hazırlık ise ilk önce güvenilir ve başarılı bir dil okulunun kurslarına katılarak genel İngilizce seviyenizi ve konuşma yeterliliğinizi yükseltin.

Hedefiniz İngilizceyi konuşmak ise, olması gereken aslında budur, Berlitz gibi deneyimli bir dil okulunun online olarak yapılan genel katılıma açık İngilizce kurslarından ve özel derslerden yaralanabilirsiniz. Online olarak yapılan kurslar sayesinde kaliteli bir dil eğitimine her nerede olursanız olun uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.