Sarı-lacivertliler Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti

Süper Lig’in 37. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası dışında müsait pozisyondaki Valencia’ya yerden gönderdi. Topla buluşan bu futbolcunun yerden şutunda Ertuğrul son anda gole engel oldu.

11. dakikada Valencia ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunmadan Hadergjonaj son anda topu kornere gönderdi.

14. dakikada Valencia’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pelkas’ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası içine kavisli bir orta gönderdi. Kaleci Ertuğrul’dan önce kafayı vuran Valencia topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Serdar Aziz’in geri pasında topla buluşan Harun Tekin kritik bir pas hatası yaparak topu Hajradinovic’e kaptırdı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1

33. dakikada İrfan Can’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas, karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul geçit vermedi.

33. dakikada Fenerbahçe bir kez daha atak tazeledi. Bu kez Ozan Tufan’ın ara pasında topla buluşan Pelkas, rakibini çalımlayıp karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti, Ertuğrul bu pozisyonda da gole izin vermedi.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın topuk pasında Ozan Tufan bekletmeden İrfan Can’ı gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda Luckassen son anda topu kornere gönderdi.

39. dakikada Koomson’un kaptırdığı topla ceza sahasına giren Ozan Tufan plase bir vuruşla kaleyi düşündü ancak Ertuğrul son anda kornere gönderdi.

40. dakikada sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top sol kanattaki Mert Hakan’da kaldı. Bu futbolcunun ortasında ön direkte kafayı vuran Szalai topu filelere gönderdi. 2-1

44. dakikada İrfan Can’ın pasıyla ceza sahasına giren Valencia, Haddadi tarafından düşürülünce Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kendi kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 3-1

54. dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahası önüne gönderdiği pasta Pelkas, ara pasında Nazım’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada Tarkan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Thelin bekletmeden vuruşunu yaparak, topu filelere gönderdi. Bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR da devreye girdi ve ofsayt kararını onadı.

76. dakikada orta alanda topla buluşan Sinan Gümüş soldan ceza sahası içine girerek şutunu gönderdi ancak kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic göğsüyle düzeltip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Harun’un müdahalesiyle yerde kalınca Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu. 3-2

85. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Sinan Gümüş yerden çok sert vurdu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

86. dakikada Sinan Gümüş’ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mame Thiam, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Ertuğrul bu pozisyonda da geçit vermedi.

87. dakikada soldan son çizgiye inen İrfan Can’ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Gustavo düzeltip aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

90. dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Luckassen kafayı vurdu ancak Harun topu kornere gönderdi.

Stat: Ülker stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan (Gustavo dk. 72), İrfan Can (Ferdi Kadıoğlu dk. 90 ?), Pelkas (Novak dk. 90+9 ?), Mert Hakan (Sinan Gümüş dk. 72), Valencia (Thiam dk. 72)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Tisserand, Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku (Drinkwater dk. 81 ?), Bistrovic (Tarkan dk. 53), Koomson (Anıl dk. 53), Varga, Hajradinovic, Thelin

Yedekler: Ramazan, Tosic, Evren Eren, Mehmet Feyzi, Doğucan, Yasin, Hasan Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Valencia (dk. 15 ve dk. 45+1 pen.), Szalai (dk. 40) (Fenerbahçe), Hajradinovic (dk. 21), Hadergjonaj (dk. 81 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Thelin, Sadi Çeri (Teknik Sorumlu) (Kasımpaşa), İrfan Can, Harun (Fenerbahçe)

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