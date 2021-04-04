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Erzurum’dan ABD Başkanı Joe Biden’e tarihi vesikalarla tokat gibi cevap


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesini lanetleyerek, tarihi vesikalarla tokat gibi cevap verdi.

Başkan Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi: “Ermeni diasporasının alçak oyunlarına alet olan ABD yönetimini, bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden savunmasız ve masum 30 bin Müslüman-Türk ahalinin Ermeni çeteleri (Hınçak, Taşnak ve Ramgavar) tarafından hunharca katledildiği vatan şehri Erzurum’dan şiddetle telin ediyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları safsatadan ibarettir. 24 Nisan tarihi bir yalanın anıldığı gündür.

Asıl soykırım Ermeni çeteleri tarafından Anadolu’da yapılmıştır. ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasını lanetliyoruz. Ermeni çeteleri, Doğu’da, Erzurum’da, Cinis’te, Tazegül’de, Alaca ve Ilıca’da, Tepeköy’de, Dutçu’da, Yanıkdere’de, Karskapı’da, Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası’nda, Yeşilyayla’da, Hasankale’de, Tımar’da, Köprüköy ve Horasan’da ‘Müslüman Türk Soykırımı’ gerçekleştirmiştir. Uluslararası hukuk kurallarını çiğneyen ABD Başkanı Biden, kendi tarihini bilmemektedir. Amerikalı General James G. Harbord, 25 Eylül 1919’da Erzurum’da soykırımın yapıldığı yerleri, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarını, Karskapı ve Yanıkdere’yi gezerken ‘İsa’nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler’ itirafında bulunmuştur. Hal böyleyken ABD Başkanı’nın yalan ve iftiraları bizim nezdimizde yok hükmündedir!”

📆 25 Nisan 2021 Pazar 15:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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16 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37
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21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 -27 28

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