Kadıköy Satılık Daire

İstanbul’un en gelişmiş semtlerinden biri olan Kadıköy oldukça renkli bir nüfusa ev sahipliği yapan en önemli merkezlerden bir tanesidir. Konum olarak oldukça avantajlı bir bölgeye sahip olan Kadıköy çevresindeki ticaret ve hizmet sektörlerinin yoğun olmasıyla oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bulunduğu konumun popülerliği sebebiyle çevresinde bulunan kentsel projeler ve dinamikliği ile birlikte ön plana çıkan Kadıköy, diğer şehir ve ülkelere ulaşım açısından yakınlığı ile birlikte dikkat çeker. Aynı zamanda hareketli yaşamıyla birlikte ailelere ve gençlere hitap eden Kadıköy’de bulunan Kadıköy satılık daire fırsatları farklı bütçeye göre hitap ederek geniş bir kitleye seslenir. Kadıköy’de bulunan satılık daireler sitede yaşamak isteyenler için elverişli olan ve içerisinde yer alan spor salonu, yüzme havuzu, basket ve tenis sahası gibi alanları içinde barındırır. Site dışında da çevredeki en önemli parklara ve yollara yakın olan Kadıköy satılık daireler avantajlı konumları ve hareketli çevresiyle birlikte şehrin kalbinde yer alır.

Kadıköy Satılık Daire Fiyatları

Göztepe, Bağdat caddesi ve Moda gibi şehrin en önemli konumlarında bulunan daireler bu bölgelerden daha uzakta bulunan dairelere oranla daha yüksek fiyatlıdır. Aynı zamanda Caddebostan ve Moda gibi denize yakın alanlarda bulunan ve deniz manzaralı, teraslı daireler sahip oldukları konum ve dairenin görünümü sayesinde Kadıköy satılık daire fiyatları açısından yüksek bir oran gösterir. Bunun yanı sıra ebeveyn odası, mutfak ve salon büyüklüğü fiyatları değiştiren unsurlar arasında ön plana çıkar. Özgürlük parkına yakın olan 160 metre² genişliğinde balkonlu, geniş teraslı Ultra lüks daireler, 2 + 1 yüzme havuzlu site içindeki daireler kullanıcılara lüks bir yaşam imkânı sunar. Kadıköy’deki satılık daireler genel olarak 3+1, 5 +1, 4 + 2 gibi geniş ve lüks dairelerden oluşur. Kadıköy’deki satılık dairelerin olanakları, manzarası, daire sayısı ve metrekaresi arttıkça Kadıköy satılık daire fiyatları da aynı oranda artış gösterir. Eşyalı ve ulaşım açısından Marmaray gibi bölgelere yakın satılık daire fiyatları sundukları imkân bakımından değerlendirilir.