‘Thodex’ soruşturmasına ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Kripto para borsası Thodex’in sitesine erişilemediği ve çok sayıda kişinin dolandırılarak mağdur edildiği iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli F.F.Ö’nün 20.04.2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir. Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında F.F.Ö. tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir” denildi.
Açıklamada, Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı kaydedilerek, “Şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk’tan iadesi istenmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimatların verildiğinin vurgulandık açıklamada, “9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş (X)
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|+39
|75
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|+34
|69
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|+27
|69
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|+11
|63
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|+16
|55
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|+14
|54
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|+7
|52
|8
|Gaziantep
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|+9
|51
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|+7
|50
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|+3
|47
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|-3
|42
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|-11
|42
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|-12
|42
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|-12
|38
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|-6
|37
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|-14
|37
|17
|Başakşehir
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|-16
|36
|18
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|-19
|35
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|-25
|35
|20
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|-22
|34
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|-27
|28
Bir cevap yazın