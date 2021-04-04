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Mesut Özil’den Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi


Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Down sendromlu Efe Şahin’e imzalı forma gönderdi.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Down sendromlu Efe Şahin’e imzalı forma gönderdi.

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal sorumluluk projeleriyle güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Özil’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gönderdiği 67 numaralı imzalı forması Amasya Taşova’da yaşayan Down sendromlu 2010 doğumlu Efe Şahin’e İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir tarafından teslim edildi. Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Efe yavrumuz Fenerbahçe sevgisiyle bilinen çok özel bir evladımız. Onu mutlu ettiği ve birbirinden güzel hediyeleri yolladığı için başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz Mesut Özil’e ve bu güzelliğe vesile olanlara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Özdemir, Özil’in bu tarz projelerde örnek olduğunu ve bu jestinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

📆 23 Nisan 2021 Cuma 18:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş (X) 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 +16 55
6 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
7 Gaziantep 34 13 12 9 51 42 +9 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 -11 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 -14 37
17 Başakşehir 34 9 9 16 37 53 -16 36
18 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 -25 35
20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

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