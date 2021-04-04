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Kadıköy’de 23 Nisan Coşkusu Cadde ve Sokaklarda Yaşandı


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda pandemi tedbirleri sebebiyle evlerinden çıkamayan Kadıköylü çocuklar, sokaklarda gösteri yapan palyaço ve jonglörlerin gösterisine evlerinden eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandeminin gölgesinde kutlandı. Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde başlayan kutlamalar kapsamında, bando ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin ritm grubu kısa bir gösteri yaptı. Daha sonra, 23 Nisan’a özel olarak hazırlanmış 2 tır ve 25 araç ayrılarak Kadıköy’ün 21 mahallesini turladı. Dr. Faruk Ayanoğlu caddesi boyunca ilerleyen tırda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, camlarından korteji izleyen yurttaşları selamlayarak “Kıymetli komşularım,  sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği çocuk bayramı hepimize kutlu olsun. Biz Kadıköylüler daha güzel, daha coşkulu kalabalıklarla bayram kutlamaya alışığız. Ama 2 yıldır bayramlarımızı, sağlığımız ve geleceğimiz için kısıtlı koşullarda kutluyoruz. Bu da geçer, bunu da atlarız. Bayramlarımızı her şartta kutlarız. Atam ne senden vazgeçeriz, ne de senin eserlerinden. Hepimizin bayramı kutlu olsun.” diye konuştu.

PALYAÇOLAR BAYRAMA RENK KATTI 

Kadıköy Belediyesi pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için eğlenceyi mahallelerine taşıdı. Tırlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak palyaço, jonglör ve bando müzisyenleri yer aldı. Palyaçolar bazı caddelerde durarak gösteri yaptı. Evlerinin balkon ve pencerelerinden palyaçoları izleyen çocuklar mutluluk yaşadı.

ÇOCUK MECLİSİ ONLINE OLARAK TOPLANDI

Kadıköy’de ikamet eden 9-13 yaş aralığındaki çocukların yer aldığı Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemiyle toplandı. Çocuk Meclisi’ne kayıtlı 32 çocuğun yer aldığı toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Çocukların bayramını kutlayan Odabaşı, “Belediye Başkanı olmayı çocukluktan beri mi hayal ediyordunuz?”, “Başkan olmak nasıl bir duygu?” gibi soruları yanıtladı, çocukların Kadıköy’le ilgili talep ve beklentilerini ilgili müdürlüklere iletmek üzere not aldı.

Galeri
📆 23 Nisan 2021 Cuma 17:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
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9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 -11 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 -14 37
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18 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 -25 35
20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

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