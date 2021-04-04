Kadıköy Semt Pazarlarını Dilenciler Mesken Tuttu

Kadıköy’ün her yerinde görülen dilenci furyası en çokta semt pazarlarına yakın alanları istila ettiler.

Alışveriş için semt pazarlarına giden vatandaşların iyilik yapma duyguları gerek çok sayıda dilenci gerekse müzik yayını yapan sahtekârlar tarafından istismar ediliyor. Bu durumdan yaşadığı sıkıntıları Kadıköy Belediye’sine iletmesine rağmen herhangi bir çözüm adımı göremeyerek gazetemize e-posta yoluyla ulaşan bir semt sakini, yaşadıklarını açıkça izah etmiş.

İşte dilencilerden yaşadığı sıkıntıları dile getiren semt sakininin anlattıkları;

“Oturduğum semt dolayısıyla Perşembe Erenköy pazarı, Cuma Kozyatağı pazarına gider bu dilencilere hep rastlarım.

Elini bir saz alan, bir tahta kutuya fotokopi kağıdı yapıştırıp “ Görme Engelliler Müzik Grubu ” yazıp büyük paralar kazanmaktadırlar. Bir çoğu kör dahi değil. Bunlarla muhatap olduğumda bazıları alttan almakta bazıları tehditvari cevaplar vermektedir. Körler müzik cemiyetini dahi aradım, kendileriyle bir alakaları olmadığını belirtmektedir.

Belediye Yetkililerinin Pişkin Cevapları Pes Dedirtti

Zabıtalara, amirlerine şikâyet ettiğimizde “Şimdi Korona var” “Amplifikatörü var mı yok mu” gibi baştan savma yanıtlar veriyorlar.

Zaten pazardaki zabıtalar bizim yetki alanımızda değil demekte, biz pazar zabıtasıyız diyerek işin içinden çıkmakta. Kadıköy Belediyesi’ne yıllardır şikâyette bulunuyoruz, ilgilendikleri yanıtını alıyoruz ama ortalık bu tek kişilik sahte körler müzik gruplarından geçilmiyor. Belediye pankart veya afişlerle halkımızı uyarmalı. Bu sayede paranın ne olduğu belirsiz kişilere değil de ihtiyacı olan gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmesi sağlanmalı. Ancak yıllardır bu çabam boşa gitmektedir.



Ekte fotoğrafını çekince hemen yüzünü kapayan bir “Görme Engelliler Müzik Grubu” gözükmektedir. Yer Kozyatağı semt pazarı.