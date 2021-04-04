Diş Teknisyeni İş İlanları

Diş hekimleriyle birlikte çalışan diş teknisyeni, protez hazırlama ve diş ölçüsü hazırlama gibi işlerle ilgilenir. Hastaların ağız anatomisine uygun protez tasarımı, ölçü alma ve protez düzeltme gibi işlerle diş teknisyeni ilgilenir. Aynı zamanda kaplama, ortodonti tedavisinde kullanılan aletleri teknisyenler tarafından hazırlanır. Hastaneler ve diş polikliniklerinde görev alan diş teknisyenlerinin çalışma saatleri ve günleri firmalara göre değişiklik gösterir. Diş teknisyeni iş ilanları adaylara hastane ve diş polikliniklerinde çalışma fırsatı sağlar. Özel polikliniklerde görev alanlar kişiler hasta randevularına göre hafta sonu veya akşam çalışması gerekebilir. İlanlarda belirtilen kriterlere ve çalışma saatlerine göre ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İşverenlerin Diş Teknisyeni Adaylarında Aradığı Özellikler Neler?

Her mesleği icra etmek için belirli bir eğitime ve uzmanlığa sahip olmak gerekir. İşverenler ilanlarında adaylardan beklendiği görev ve sorumlulukları belirtir. İş başvurusu yapan adaylar ilan kriterlerini inceleyerek yeteneklerine uygun pozisyonları belirleyebilir. Protez hazırlama, diş kaplaması yapmak ve diş hekimlerinin kullandığı aletleri hazırlamak diş teknisyenin görevleri arasında yer alır. Yüksekokulların diş teknisyenliği bölümünden mezun olan adaylar, hastane ve polikliniklerin diş muayenesi ve laboratuvarlarına iş başvurusu yapabilirler. Yeni mezun ve deneyimli teknisyenler için açılan ilanlar arasından yaşadığınız şehirdeki pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz. Bu pozisyonda çalışmak isteyen adayların dikkatli ve titiz çalışma özeni göstermesi aranan niteliklerden biridir. Protez tasarımı ve kaplama yaparken detayları atlamadan dikkatli çalışmak gerekir. Diş hekimleriyle birlikte çalışan teknisyen adaylarının ekip çalışmasına uygun olması konforlu bir mesai süreci için önemlidir.

Diş Teknisyeni Ne İş Yapar?

Diş hekimleriyle birlikte çalışan diş teknisyenlerinin görev ve sorumlulukları farklıdır. Hastanın tedavisinden kullanılan aletleri ve ekipmanları hazırlamak, protez için ölçü almak ve kaplama malzemelerini hazırlamak teknisyenlerin görevleri arasında yer alır. Ayrıca, tedavide sırasında kullanılan aletlerin bakımları teknisyenlerin sorumluluğundadır. Laboratuvarda hazırlanan köprü, implant ve diş kaplamalarının doğru ölçülerde tasarlanması diş teknisyenin görevleri arasında yer alır. Hastaların tedavisinde kullanılan sabit ve çıkarılabilir aparatların hazırlığı ile teknisyenler ilgilenir. Görev aldığınız kurumun çalışma politikasına göre teknisyenlerin çalışma süreleri farklılık gösterebilir. Hasta yoğunluğuna göre mesai saatleri esneklik gösterebilir.