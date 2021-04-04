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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Sivil Toplum » Diş Teknisyeni İş İlanları
Diş Teknisyeni İş İlanları


Diş hekimleriyle birlikte çalışan diş teknisyeni, protez hazırlama ve diş ölçüsü hazırlama gibi işlerle ilgilenir. Hastaların ağız anatomisine uygun protez tasarımı, ölçü alma ve protez düzeltme gibi işlerle diş teknisyeni ilgilenir. Aynı zamanda kaplama, ortodonti tedavisinde kullanılan aletleri teknisyenler tarafından hazırlanır. Hastaneler ve diş polikliniklerinde görev alan diş teknisyenlerinin çalışma saatleri ve günleri firmalara göre değişiklik gösterir. Diş teknisyeni iş ilanları adaylara hastane ve diş polikliniklerinde çalışma fırsatı sağlar. Özel polikliniklerde görev alanlar kişiler hasta randevularına göre hafta sonu veya akşam çalışması gerekebilir. İlanlarda belirtilen kriterlere ve çalışma saatlerine göre ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İşverenlerin Diş Teknisyeni Adaylarında Aradığı Özellikler Neler?

Her mesleği icra etmek için belirli bir eğitime ve uzmanlığa sahip olmak gerekir. İşverenler ilanlarında adaylardan beklendiği görev ve sorumlulukları belirtir. İş başvurusu yapan adaylar ilan kriterlerini inceleyerek yeteneklerine uygun pozisyonları belirleyebilir. Protez hazırlama, diş kaplaması yapmak ve diş hekimlerinin kullandığı aletleri hazırlamak diş teknisyenin görevleri arasında yer alır. Yüksekokulların diş teknisyenliği bölümünden mezun olan adaylar, hastane ve polikliniklerin diş muayenesi ve laboratuvarlarına iş başvurusu yapabilirler. Yeni mezun ve deneyimli teknisyenler için açılan ilanlar arasından yaşadığınız şehirdeki pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz. Bu pozisyonda çalışmak isteyen adayların dikkatli ve titiz çalışma özeni göstermesi aranan niteliklerden biridir. Protez tasarımı ve kaplama yaparken detayları atlamadan dikkatli çalışmak gerekir. Diş hekimleriyle birlikte çalışan teknisyen adaylarının ekip çalışmasına uygun olması konforlu bir mesai süreci için önemlidir.

Diş Teknisyeni Ne İş Yapar?

Diş hekimleriyle birlikte çalışan diş teknisyenlerinin görev ve sorumlulukları farklıdır. Hastanın tedavisinden kullanılan aletleri ve ekipmanları hazırlamak, protez için ölçü almak ve kaplama malzemelerini hazırlamak teknisyenlerin görevleri arasında yer alır. Ayrıca, tedavide sırasında kullanılan aletlerin bakımları teknisyenlerin sorumluluğundadır. Laboratuvarda hazırlanan köprü, implant ve diş kaplamalarının doğru ölçülerde tasarlanması diş teknisyenin görevleri arasında yer alır. Hastaların tedavisinde kullanılan sabit ve çıkarılabilir aparatların hazırlığı ile teknisyenler ilgilenir. Görev aldığınız kurumun çalışma politikasına göre teknisyenlerin çalışma süreleri farklılık gösterebilir. Hasta yoğunluğuna göre mesai saatleri esneklik gösterebilir.

📆 23 Nisan 2021 Cuma 16:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 +16 55
6 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
7 Gaziantep 34 13 12 9 51 42 +9 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 -11 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 -14 37
17 Başakşehir 34 9 9 16 37 53 -16 36
18 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 -25 35
20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

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