MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kripto para vurguncusu Faruk Fatih Özer yurt dışına böyle kaçmış
Kripto para vurguncusu Faruk Fatih Özer yurt dışına böyle kaçmış


Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den ayrıldığı anların fotoğrafları ortaya çıktı.

Kripto para vurguncusu yurt dışına böyle kaçtı – Tıkla İzle

Kripto para borsalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Mağdurların suç duyuruları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği tespit edildi. Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı anlara ilişkin fotoğraf kareleri de ortaya çıktı.

📆 22 Nisan 2021 Perşembe 15:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 +16 55
6 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
7 Gaziantep 34 13 12 9 51 42 +9 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 -14 37
17 Başakşehir 34 9 9 16 37 53 -16 36
18 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34
20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

BAĞLANTILAR