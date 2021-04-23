MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Etkinlikler, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » PANDEMİYE İNAT 23 NİSAN COŞKUSU KADIKÖY SOKAKLARINDA YAŞANACAK
PANDEMİYE İNAT 23 NİSAN COŞKUSU KADIKÖY SOKAKLARINDA YAŞANACAK


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemiye rağmen Kadıköy caddelerinde coşkuyla kutlanacak. Kadıköy Belediyesi, palyaço ve jonglörlerin yer alacağı TIR’lar ve ses sitemi ile donatılmış araçlarla Kadıköy’deki bütün çocuklara ulaşmaya çalışacak.

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle, Kadıköy Belediyesi tarafından Kadıköy’ün 21 mahallesinin park ve bahçelerinde çocuklar için planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri iptal edildi. Kısıtlamalar nedeniyle etkinliklerini iptal eden Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, çocuk şarkılarının ve marşların yükseleceği 2 tır ve 25 araçla cadde ve sokaklarda yaşatacak. 23 Nisan’a özel olarak hazırlanmış tırlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacak şekilde palyaço ve joglörler yerini alacak. 

Kutlamalar, Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan merkez binasında saat 12.30’da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ritim atölyesi ve bando eşliğinde başlayacak. Belediye binasından 13.00’te hareket edecek araçlar, Kadıköy’ün 21 mahallesinde seslerini çocuklara duyuracak. 13.30 sularında ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi’nde konuşlanacak tırdan çocuklara seslenecek. Etkinlikler Youtube üzerinden yayın yapan TV Kadıköy ve Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da izlenebilecek.

📆 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 +15 52
7 Gaziantep 33 13 12 8 49 39 +10 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35
18 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34 2021-22 1.Lig
19 Başakşehir 33 8 9 16 36 53 -17 33
20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

BAĞLANTILAR