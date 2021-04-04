Bitcoin (BTC) Nedir? Bitcoin Fiyat Geçmişi

Kripto para piyasaları son günlerde çok hareketli bir şekilde yükseliyor. Bu da, yatırımcıların kripto paralara ilgisinin artması anlamına geliyor. Bunun sonucu olarak, yatırımcılar kripto para borsalarında hesap açıp başta Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) olmak üzere, farklı kripto para birimlerine yatırımlarını gerçekleştiren insanlar var. Hal böyle olunca, sizlere Bitcoin’in ne olduğunu ve Bitcoin fiyat geçmişinden detaylı olarak bahsedeceğiz. Bitcoin fiyatı yıllar içerisinde çok fazla dalgalandı, bu durumun arkasında Bitcoin’in benimsenme oranının artmasıyla yaşanan büyüme var. Ayrıca Bitcoin fiyatına dair haberler ve paylaşımların lider kripto para biriminin fiyatını dönem dönem ciddi şekilde etkileyebildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bitcoin Nedir?

Kripto para olarak bildiğimiz Bitcoin, aslında ödeme sistemi olarak geçer. Satoshi Nakamoto, Bitcoin makalesinde kripto paralardan bahsetmez. Aksine, Bitcoin ağının kişiler arası (P2P) ödeme sistemi olarak kullanılacağını söyler. Ayrıca makalesinde merkezi finansal kuruluşların enflasyonel para politikası yürüttükleri için güvenilemeyeceği, onun yerine merkezsiz ve dağıtık bir finansal sistem kurulması gerektiğini vurgular. Tasarladığı sistemde tüm işlemlerin görülebildiği ve para birimi olarak belli bir arz sınırı olduğunu, insanların ise kuralları koyamadığı, aksine bilgisayar kodları tarafından oluşturulduğundan bahseder.

Bitcoin Nasıl Çalışır?

Bitcoin’in çalışması için ilk olarak bir işlem gerçekleştirmeniz gerekir. Siz, Bitcoin cüzdanınızdan başka bir adrese Bitcoin yollamak için ilk olarak başka bir insanın adresini yazmanız ve yollayacağınız Bitcoin miktarını belirlemeniz gerekir. Ardından işlemi onayladıktan sonra, ağdaki bilgisayarlar işlemin onaylanması için tüm ağa duyuracaktır. İşleminiz tüm ağa duyurulduktan sonra bilgisayarlar sizin işleminizin onaylanması için mutabakat algoritmalarına yönlendirir ve işleminiz onaylanır. Sonrasında işleminiz diğer işlemlerle beraber bloklar halinde kronolojik bir sırada dizilir. Madenciler ise blokları çıkarmak için yarışa girer ve bloklar çıkarıldığı zaman ise işleminiz tamamlanmıştır. Tüm işlemler tamamlandığı zaman, blok zincirin en son kısmına eklenir ve işlemler tüm detaylarıyla beraber rahatlıkla görülebilir.

Bitcoin’in Özellikleri

Merkezsizlik

Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto paranın en önemli özelliği merkezsiz olmasıdır. Bu da, kripto paraların herhangi bir kurum tarafından kontrol edilmediği ve dağıtılmadığı bir yapı olmasını sağlar. Bitcoin’deki merkezsizlik, kullandığımız para birimlerine karşı ciddi avantaj sağlar. Bunlar, Bitcoin’lerinizin haczedilememesi, çalınamaması ve vergilendirilememesi başta olmak üzere çok fazla avantajı sıralayabiliriz.

Şeffaflık

Kimin ne kadar Bitcoin’e sahip olduğunu bilemezsiniz, ama işlemlerin tamamı, detaylarıyla beraber dağıtık deftere sahip herkes tarafından görülebilir. İşlem detaylarında alıcı ve vericinin adresleri, ne kadar Bitcoin gönderildiği ve işlemin ne zaman gerçekleştirdiği başta olmak üzere birçok detaya ulaşabilirsiniz. Böylece işlemlerin detayları açık bir şekilde gözükebilir. Eğer cüzdan adresleri üzerinden kimlerin ne işlem yaptığını bulmak isterseniz, cüzdan adreslerini zincir içi analiz yöntemleriyle beraber o kişilerin adreslerini bulabilirsiniz. Bu sayede birçok yasa dışı işlem yapan kişiler, Bitcoin’in şeffaflığı sayesinde kolayca yakalandı.

Opaklık

Normalde Bitcoin işlemleri şeffaf olduğu için kullanıcıların da isminin gözükmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama Bitcoin ağında sadece kullanıcıların adresleri gözükür. Bu sayede Bitcoin ağındaki herkes anonim kalır ve kullanıcıları takip etmek çok zor hale gelir. Özellikle hukuksal belgelerin çalışmadığı bir ağ olduğunu hesaba katarsak, hükumetler hesabın kime ait olduğunu tespit etmeleri inanılmaz düzeyde zordur. Ama bankalar üzerinden işlem gerçekleştirdiğiniz zaman, bankalar müşterilerinden farklı belgeler ister ve işlemlerin tüm detayları kolayca takip edilebilir.

Hızlı

Bankalar üzerinden uluslararası para yollama çok zor bir süreç olabilir. Ama Bitcoin, para gönderme işini en fazla birkaç saat içinde gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede para gönderme işlemleriniz hızla gerçekleşir ve kullanıcılara gerekli ödemeler yapılabilir.

İşlemlerin Geri Alınamaması

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda işlemler gerçekleştiği anda, alıcı kripto paralarınızı göndermek istemediği sürece alma şansınız yoktur. Bu da, vericinin Bitcoin yollamadığı iddiasını tamamen çürütebilir.

Dijital Ortamda Çalışması

Bitcoin’lerin fiziksel karşılığı olmaz. Aksine, telefonunuz üzerinden Bitcoin’lerinizi taşıyabilirsiniz. Bu sayede hırsızlar tarafından çalınması zor bir hale döner.

Kurulumunun Kolay Olması

Genelde bankalarda hesap açmak uzun bir işlem olur. Özellikle imzalamanız gereken dökümanları hesaba katarsak, dökümanların doğrulanması ile beraber çok uzun bir süreç gerçekleşebilir. Ama Bitcoin hesabı açmak en fazla yarım saat sürer ve sadece güçlü bir şifre seçmeniz ve ardından anahtarlarınızı unutmamanız gerekir. Anahtarınızı kaybettikten sonra alma şansınız yoktur. Bu yüzden dikkatli olmanızı öneririz.

Değeri Talebe Göre Belirlenir

Bitcoin’in sabit bir değeri yoktur. Onun yerine gerçek değeri, Bitcoin’e duyulan talebe göre belirlenir. Bu da, Bitcoin çıkarma maliyetini ve piyasa fiyatını kararlaştırır.

Komisyon Oranını Kararlaştırma

Bitcoin işlemlerinde isterseniz komisyon ödersiniz. Ama işlem ücretleri konusunda sadece cüzi bir işlem ücreti ödersiniz.

Bitcoin Fiyat Geçmişi

2009: 0 dolar

2010: 0.09 dolar

2011: 0.3 dolar

2012: 5.27 dolar

2013: 13.30 dolar

2014: 770.44 dolar

2015: 313.92 dolar

2016: 434.46 dolar

2017: 997.69 dolar

2018: 13.412,44 dolar

2019: 3.869,47 dolar

2020: 7.186,41 dolar

2021: 29.391,78 dolar

Bu hesaplamanın aslında Bitcoin fiyat grafiği ve analizlerine de görülebileceği üzere yılın başındaki fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden en yüksek ve en düşük fiyatları detaylı olarak görmek isterseniz, yıllık grafikleri kullanarak en yüksek ve en düşüş seviyeleri takip edebilirsiniz.