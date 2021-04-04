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Volimax Boşluklu Döşeme Sistemi: 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY) Uygun, En İdeal Çözüm


Boşluklu Döşeme Sistemi Nedir?

Boşluklu döşeme sistemi, kirişsiz (mantar) döşemenin performans özelliklerinden ödün vermeden döşeme plağının ağırlığını azaltan, yapının deprem performansını artıran bir sistemdir.

Kirişsiz boşluklu döşeme, tasarım yüklerini dört tarafa paylaştırarak kolon/perde ya da kirişlere aktarır.

Boşluklu döşeme kör kalıpları, döşemede her iki doğrultuda çalışan 𝙸 kirişler matrisi oluşturur. Boşluklu döşeme nasıl modellenir?

2018 TBDY’nin Getirdiği Yenilikler

Yaşadığımız coğrafyanın kaçılmaz bir gerçeği olan depreme karşı 2018 TBDY pek çok konuda yeni uygulamaların önünü açmış, pek çok eski alışkanlıklara da sınırlamalar getirmiştir.

Çoğu koşulda yeni yönetmeliğe en uygun döşeme tipi mantar döşemedir. Ancak mantar döşeme yapıyı ağırlaştırır.

Mantar Döşeme Yapıyı Ağırlaştırır

Ağırlaşan yapının tasarımı ilave elemanlar ile döngüsel olarak yapıyı daha da ağırlaştırır. Yapının zati ağırlığı arttıkça deprem kuvvetlerinin etkileri, döşemede oluşacak sehimler vb. de artacaktır. Ayrıca zemin koşullarına bağlı olarak ağırlaşan yapı, zemin iyileştirme maliyetlerinin de artmasına sebep olur.

Tek Doğrultulu Asmolen Döşeme Yeni TBDY’de Çok Kati Sınırlandırılmıştır

“Asmolen” tabir edilen geleneksel tek doğrultulu dişli döşemelerin tasarımı yeni yönetmelikte pek çok kurala bağlanarak sınırlandırılmıştır. Bunun yerine “kaset” tabir edilen çift doğrultulu dişli döşemeler yapılabilir. Ancak bu tasarımda da kaset kalıp kullanılarak boşluk oluşturmak yerine özellikle konut projelerinde strafor (EPS) dolgu yapılmasının TBDY açısından yorumlanması gereklidir. Ayrıca EPS dolgular ciddi yangın riski de oluşturabilir.

Boşluklu Döşeme Sisteminin Avantajları

Mantar Döşemeye Kıyasla

Boşluklu döşeme sistemi ile tasarlanan döşemeler mantar döşemeye göre yapının zati ağırlığını %25’e varan oranlarda azaltabilir.

Örnek karşılaştırma tablosu:

Çift Doğrultulu Asmolen Döşemeye Kıyasla

Boşluklu döşeme sistemi ile tasarlanan döşemeler, çift doğrultulu asmolen döşemeye kıyasla daha rijit bir diyafram oluşturarak yapının deprem dayanıklılığını artırmaktadır. Asmolen olarak da tabir edilen dişli döşemelerde genelde 30-35 cm derinliğine sahip kirişler bulunmakta ve çok az perde kullanılmaktadır. Yatay yükleri karşılayarak bu yükleri düşey elemanlara aktarması gereken ana kirişler, maksimum 35 cm derinliğinde olması sebebi ile özellikle 5 kat ve üzeri yapılarda yetersiz kalmaktadır. Oysa, 2018 TBDY’e göre kirişsiz döşemelerde yeterli perde kullanımıyla depreme karşı daha rijit yapılar inşa edilebilmektedir.

Ayrıca boşluklu döşeme sistemi, EPS dolgulu sistemlerde yangın sırasında oluşabilecek gaz sıkışması, zehirli duman salınımı ve/veya damlayarak yangına katkıda bulunma ihtimallerini tamamen bertaraf eder.

Örnek karşılaştırma tablosu:

Referans Proje: İTÜ Arı 7 Teknokent, DBH Global

İTÜ Teknokent Arı7, İstanbul

  • Kat adedi: 22
  • Toplam döşeme alanı: 80,000 m2
  • Maks. açıklık: 8 x 9 m
  • Döşeme kesiti: H 40 cm (7+ Volimax H26 + 7)

40 cm plak döşemeye kıyasla avantajları:

  • Toplam bina ağırlığında %25 hafifleme
  • Toplam beton ve demir tüketiminde %20 tasarruf
  • Temel yüksekliği ve maliyetlerinde azalma
  • Döşeme içerisinde oluşturulan hava boşluğu sayesinde ses yalıtımına katkı
Galeri
📆 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 +33 66 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 +9 60 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 +15 52
7 Gaziantep 33 13 12 8 49 39 +10 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 -12 38
15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 -6 37
16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35
18 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 -22 34 2021-22 1.Lig
19 Başakşehir 33 8 9 16 36 53 -17 33
20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 -27 27

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