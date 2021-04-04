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Kadıköy’de iftara dakikalar kala yangın paniği: 1 yaralı


Kadıköy’de iftara dakikalar kala bir binanın çatı katında yangın çıktı. Mahsur kaldığı evden kurtulmaya çalışan yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kadıköy’de iftara dakikalar kala yangın paniği: 1 yaralı – Tıkla İzle

Olay, Kadıköy Yenisahra Mahallesi Aygün Sokak’ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katına ait dairede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Daire içerisinde hızla büyüyen alevler çatıya da sıçradı. O esnada evin içerisinde bulunan Şaziye Tırşo isimli yaşlı kadın alevlerden kaçmaya çalıştığı esnada merdivenden yuvarlanarak hafif yaralandı.

Binadan gelen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale ederken, Şaziye Tırşo isimli yaşlı kadın ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin konuşan çevre sakinlerinden Mustafa Polin, “Yangın çatı katında çıkmış şofbenden çıktığını söylediler ama tam olarak bir bilgimiz yok. Herhangi bir can kaybı yok. Yangın sonrası maddi hasar da oluştu” diye konuştu.

📆 21 Nisan 2021 Çarşamba 01:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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