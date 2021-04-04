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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Çocuk, Eğitim, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR, KENDİ KİTAPLARINI KENDİLERİ YAPTILAR
KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR, KENDİ KİTAPLARINI KENDİLERİ YAPTILAR


Dünya çapında mücadele edilen Covid 19 pandemisi nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde, kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen eğlenemeyen ve eğlenceden uzak kalan çocukların hayal dünyası sınır tanımıyor. Eğitim hayatlarına online olarak devam eden çocuklar, Kadıköy Belediyesi’nin çocukları hedef alan etkinlikleri ile öne çıkan, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölyelere de online olarak katılmaya devam ediyor.

Birlikte Çizgili Kitap Yapıyoruz ve Birlikte Masal Kitabı Yapıyoruz Atölyelerine online olarak katılan çocuklar eğitmenleri Kemal Gökhan Gürses ve Can Gürses öncülüğünde bir araya geldi. Birlikte kurdukları hikâyeler ve masalları önce kâğıda döktü, sonra bu masalları resmettiler. Hayallerini, isteklerini, dünyaya bakış açılarını birbirleriyle paylaşan çocukların bu ortaklığından 6 yeni kitap doğdu.

Çocukların emeklerinin ürünü olan “Aynada Yolculuk, Mehmet’in Sihirli Kalemi, Benim Harika Kardeşim, Maskeli Hayvanlar, Şifalı Şifasız Çiçek ve Her Şeyi İstiyorum” adlı çalışmalar Kadıköy Belediyesi tarafından kitap olarak basıldı. Şimdi bu kitaplar başka çocuklarla buluşmak üzere Kadıköy Belediyesi’nin Kültür Merkezleri HKÇKM, BKMK, CKM, KKM ve Karikatür Evi’nde olacak. Minik yazar ve çizerlerin eserlerini görmek isteyen diğer çocuklar sınırlı sayıda basılan kitaplardan ücretsiz olarak alabilecekler.

📆 20 Nisan 2021 Salı 12:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 +37 72 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 +33 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 +9 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 +14 53
6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 +15 52
7 Gaziantep 33 13 12 8 49 39 +10 51
8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 +7 51
9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 +9 50
10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 +3 47
11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 -10 42
12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 -11 42
13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 -3 41
14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 -5 37
15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 -12 37
16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 -17 35
18 Başakşehir 33 8 9 16 36 53 -17 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 -26 32
20 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 -23 31
21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 -27 26

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