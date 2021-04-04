Doğasıyla Büyüleyen ve İstanbul’a Yakın Olan Yerler

İstanbul’un kalabalığından ve stresinden biraz olsun uzaklaşmak istiyorsanız doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve aynı zamanda şehre yakın olan yerleri tercih edebilirsiniz. Sizin için kısa bir araştırma yaptık ve sonuçlarını da hemen aktarıyoruz.

Gölyazı

Apollon Krallığı’nın başkenti olan Gölyazı Bursa kentinde bulunuyor. Özellikle çok sayıda köy bulunuyor olması bu bölgenin muhteşem bir doğaya sahip olmasını da beraberinde getiriyor. Şehirleşmenin bir hayli düşük olduğu Gölyazı’da geçirdiğiniz her bir dakikanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Yemyeşil bir coğrafyanın sizi karşılayacağı bu bölgeyi mutlaka siz de gezin.

Amasra

Bartın’ın en güzel bölgelerinden biri olan Amasra doğal güzelliklerle baş başa zaman geçirmek isteyenlerin imdadına yetişiyor. İstanbul’da yaklaşık olarak 450 kilometre uzaklıkta bulunan bu bölgeyi gezmek sizin için bambaşka bir deneyim olabilir. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olması nedeniyle bol miktarda tarihi yer de görebileceğiniz bu bölgeyi listenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Safranbolu

Safranbolu bildiğiniz gibi evleri ile ünlü bir bölgedir. Ancak bununla birlikte benzeri olmayan bir doğaya sahip olması da bu bölgeyi özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunuyor. Mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de İncekaya Su Kemeri’dir.

Abant Gölü

Eğer daha önce bu gölü ziyaret etmediyseniz şimdi tam zamanı! İstanbulluların sıklıkla ziyaret ettiği bölgelerden biri olan göl manzarası sizi çok etkileyecek. Milli park statüsünde olması nedeniyle doğal güzelliğini korumayı başaran bu bölgede tertemiz bir hava sizi karşılıyor. Dolayısı ile kentin stresinden dakikalar içerisinde arınmaya başladığınızı fark edebilirsiniz.

Zamanı Verimli Kullanmak İçin Araç Kiralayın!

Elbette sizlere önerebileceğimiz yerler sadece bunlarla sınırlı değil. İstanbul’a yakın olan ve doğası ile kendine hayran bırakan çok sayıda farklı bölgede bulunuyor. Yapacağınız bu gezide zamanı verimli bir şekilde kullanmak için siz de araç kiralayabilirsiniz. Bu arada istanbul araç kiralama işlemlerinde en güvenilir platformlardan biri olan otokirala.com adresini ziyaret edin. Çünkü kullanmaya alışkın olduğunuz çok sayıda farklı araç modeli gayet makul fiyatlarla tercih edilebiliyor.