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TÜRKİYE’DE 7 GENELEVE SATILDI “HAYATSIZ KADIN AYŞE” KİTABINI YAZDI


EBRU AKEL’İN KONUĞU AYŞE TÜKRÜKÇÜ

Ayşe Tükrükçü, 9 yaşında amcasının tecavüzüne uğradı ardından aile şiddeti nedeniyle mahkemece Berlin’deki bir yetiştirme yurduna gönderildi. Tükrükçü, 26 yaşında evlendi. Tam mutluluğu yakaladım derken bu kez eşi tarafından geneleve satıldı. Ancak Ayşe Tükrükçü vazgeçmedi ve hayata tutundu… Film gibi bir hayat hikâyesiyle Beyoğlu’nda açtığı ”Hayata Sarıl Lokantası’nda” başka insanların da hayata tutunması için çabalıyor.

Ebru Akel, yapımcılığını BBO Yapım’ın gerçekleştirdiği, Show Tv ekranlarında yayınlanan Ebru Akel’le Kadın İsterse Programı’nda Pazartesi günü Ayşe Tükrükçü’yü ağırladı. Tükrükçü, canlı yayında gözyaşları içinde geçmişini anlattı; amcasının tecavüzüyle geçen çocukluğundan eşi tarafından 240 milyona Mersin Genelevi’ne satılmasını, acılı hayatını, genelevdeki yıllarında 8 kez yaşadığı kürtaj kabusunu… Ebru Akel, canlı yayın sırasında adeta şok geçirerek Ayşe Tükrükçü’nün hayatını dinledi.     

“Hayatsız Kadın Ayşe” kitabını yazan, kendi yaşadıklarını kimse yaşamasın diye “Hayata Sarıl Derneği”ni kuran ve evsizlere aş dağıtan Ayşe Tükrükçü, Türkiye’de kadın olmanın acılarını, kendi hayatının acılarını Show Tv’de Ebru Akel’le Kadın İsterse Programı’nda anlattı.

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📆 20 Nisan 2021 Salı 11:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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