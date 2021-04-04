Tuğamiral Mehmet Sarı’nın Bizzat Görev Aldığı ve Katkı Sağladığı Projeler, Kimleri rahatsız Etti?

Tuğamiral Mehmet Sarı’nın Bizzat Görev Aldığı ve Katkı Sağladığı Projeler, Kimleri rahatsız Etti?

Milli projelerde aktif görev alan Tuğamiral Mehmet Sarı Komutan gibi kıymetli vatan evlatlarının hangi ayak oyunlarıyla devre dışı bırakılma girişimlerine yakın geçmişte defalarca şahit olduk.

Bu satırları yazarken, sağduyulu toplumumuzun dikkatini çekmek adına; devletimizin gelişmesine kendi uzmanlık alanındaki gayretleriyle kafa yoran emek veren bir işin altına elini değil gövdesini koyan cesur yüreklerin neler yaşadıklarını anlatmaya çalışıyoruz.

Dün, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Deniz İkmal Komutanı olarak görev yapan mesleki hayatı başarılarla dolu Ordu Fatsa’lı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın milli projelerde yer aldığından kısaca bahsetmiştik;

Şimdi okuyacağınız satırlar da ise;

Haberlerde izliyoruz, dinliyoruz ya;

“Atmaca Füzesinin ilk denemeleri yapıldı!.

“MİLGEM projesi kapsamında yapımı tamamlanan donanma gemimiz TSK envanterine alınarak hizmete girdi!..

“MİLDEN projesi kapsamında yapımı tamamlanan denizaltımız göreve başladı!..

– Peki o projeler nelerdir,

Tuğamiral Mehmet Sarı bu projelerin neresinde hangi sorumluluklar aldı, biraz teferruatlı şekilde göz atalım.

– Ayrıca ülkemiz adına çok önemli sayılan bu projelerin hayata geçirilmesinde yaşanan öyle ilginç detaylar var ki…

– Savunma alanında çeşitli projelerde işbirliği adımı atan Türkiye’nin diğer dost ülkelerle alışverişlerinin bozulmasına yönelik atılan sinsi adımları Mehmet Sarı Komutan fark edip hangi oyunları nasıl bozdu ve kimlerin tekerine çomak soktu?

-Evet bu kıymetli komutanımız hayatını devletine adamış çalışırken, namaz kıldığı esnada gizlice çekilen bir fotoğrafı üzerinden çirkin bir kampanya yürütülerek görev – sorumluluğu bulunan projelerden el çektirilip linç edilmek isteniyor.

Peki, böyle başarılı ve inançlı komutanın bir takım çevrelerce laiklik gibi kavramlar üzerinden yıpratılıp oyun dışına itilmek istenmesinin gerçek sebebi nedir?

Ülkemiz için çok önemli projelerde görev alması ve çok güçlü bir şekilde inançlı olması.

Yani kısacası ülkemizin uluslararası arenada söz sahibi olacağına inanması ve o inançla çalışmasıdır tek sebep…

Çünkü zafer inananlarındır!

Tuğamiral Mehmet Sarı’nın bizzat görev aldığı ve katkı sağladığı 34 Önemli Projeden Bazıları:

– Atmaca güdümlü mermisi test ve entegrasyon faaliyetlerini koordine ve kontrolü

– Hisar G/M OS sistemler yakın hava savunma top sistemlerinin tüm Suüstü gemileri için entegrasyon hususlarının incelenmesi ve çalışmanın bitirilerek deniz kuvvetlerine arzı.

– İlk deniz topu 76 milim silahının MKE ile dizayn ve inşası faaliyetlerinin TGM tarafında yönetimi.

– 20 mm top alt bileşenlerinin SIA ile geliştirilmesi Aselsan Gökdeniz sisteminin Korkut sisteminden evrilerek deniz topu haline gelmesi için çalışmaların takip ve kontrolü.

– Pakistan Bilgem Projesi kapsamında Bristol Engineering adlı Pakistanlı aracı firma üzerinden proje bedelinin yaklaşık yüzde onuna (Yaklaşık 100 milyon Euro) gelen kısım Pakistan devletinin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti olarak toplam ihale bedelinden indirim olarak düşürülmüştür.

Proje kapsamında bahse konu firma ve Türkiye’de konuşlu aracı ve temsilcilerinin komisyon para ödeme vb. pay alması engellenmiştir. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’nin Pakistan Devletinin nazarında itibar kaybetmesinin önüne geçilmiştir.

Denizaltı modernizasyonları (Preveze ve Ay Sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonları) deniz altından atılabilen milli silahlar AKYA, Milli Mayın ve yürütülen diğer projelerin son safhasına girmesi ve de Milli Denizaltı Proje Ofisinin kurulması ile birlikte başta Pakistan ve Endonezya olmak üzere dost ülkeler projelerine dahil olmak istemişlerdir.

Ayrıca Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 2009 yılında başlatılan ve 2015 yılında efektif hale getirilen 6 adet deniz altının yarı bedeli olan (1 milyar Euro) ödenmesine karşın ilk denizaltı ancak Mart 2021’de denize indirilmiştir. Yunanistan ve GKRY’nin baskısıyla bahse konu denizaltıların Türk Deniz Kuvvetlerin’e teslimini imkansız hale getirecek ambargo vb. uygulasın diye Almanya baskı altına alındığında Almanlar Denizaltı Dizayn Ofisi kurdular, vermezsek en kısa zamanda kendi denizaltılarını (Tıpkı zamanında SİHA verilmemesi üzerine kendi SİHA’mızı üretmemiz gibi) yaparlar endişesiyle Yunanistan’a olumsuz yanıt vermek durumunda kalmışlardır, dizayn ofisi beka için stratejik önemde katkı sağlamıştır.

PAKİSTAN BİLGEM PROJESİ

Bu projede STM ve ASFAT A.Ş. çekişmesi meydana gelmiş Çin devleti devreye girerek projeyi almak için çaba sarf etmiştir. Proje kapsamında Tuğamiral Mehmet Sarı yedi kez Pakistan’a gitmiş kontratın geçerli olması için proje yüklenici firması ASFAT AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak son imzayı atmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti adına projenin içinde ve sürecin sonuna kadar yer almayan;

“Taktik Data Linkleri” (Fransızlardan alınan) kısmının MİLSOFT’a,

Karina monteli Sonar’in METEKSAN AŞ’ye (Almanlardan döndürülen)

Dahili muhabere Sistemi ASELSAN AŞ’ye,

Yakın hava savunma topu GÖKDENİZ (35 mm hava savunma topu) ASELSAN AŞ’ye, verilmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

Buraya Dikkat ediniz lütfen!

Devlet projelerinden komisyon almaya çalışan birilerinin oyununu bozarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin menfaatleri nasıl korunmuş?

Proje kapsamında Bristol Engineering adlı Pakistanlı aracı firmanın devreden çıkarılması sağlanmıştır. Firmanın alacağı olduğu ve proje bedelinin yüzde onuna (Yaklaşık 100 milyon Euro) karşılık gelen bu kısmın Pakistan Devletinin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nce toplam ihale bedelinden indirim olarak düşürülmüştür.

Proje kapsamında bahse konu firma ve Türkiye’deki uzantısı olan aracı ve temsilcilerinin komisyon ara ödeme ve benzeri pay alması engellenmiştir. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’nin Pakistan devletinin nazarında itibar kaybetmesinin önüne geçilmiştir.

ATMACA GÜDÜMLÜ MERMİ PROJESİ

TSK envanterinde yer alan ABD menşeli HARPOON Güdümlü Mermisinin (Gemiden atılan yaklaşık, maliyeti 3.6 Milyon USD olan, menzili 130 km, günümüz şartlarında demode olmuş, ABD tarafından 3. Dünya ülkelerine satılan, ambargo kapsamında temini mümkün olmayan etkinliğini yitirmiş mühimmat) tedarikinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından durdurularak söz konusu mühimmatın yerine ikame edecek Yerli ve Milli ATMACA Güdümlü Mermisi, (HARPOON’a kıyasla günümüz şartlarına göre çok daha modern ve etkinliği yüksek, menzili 250 km, maliyeti 1 milyon USD geliştirmiştir.

ATMACA güdümlü mermisinin geliştirilmesi ve envantere dahil edilmesinde önemli katkı sağlamıştır.

ATMACA projesinin geliştirilmesi ve envantere alınması aşamalarında üstlerince şiddetli bir mobbing üst düzey bürokratik baskıya maruz kalmıştır.

ATMACA projesinin havadan ve deniz altından atılan kısımlarının geliştirilmesinde halen katkıda bulunmaktadır.

MİLLİ DENİZALTI ( MİLDEN ) PROJESİ

MİLDEN projesi uzun yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olmasına ve istenmesine rağmen başlatılmamıştır. Envanterde bulunan mevcut denizaltıların sonar silah sistemleri sistemleri atış ve komuta kontrol sistemlerinin milli ve yerli olarak tasarım ve geliştirme projeleri (modernizasyonu) kapsamında söz konusu denizaltıların, “Yarı Ömür Modernizasyonuları (YÖM) ve Münferit Sonar Silah ve Diğer Sistemleri” çalışmaları yapılarak gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı, gerekse savunma sanayii ihracatına yönelik önemli ürünler geliştirilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Başta Pakistan, Katar, Endonezya Venezuella gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyetinden bahse konu sistemlerin tedariki için niyet beyanında bulunmuştur.

Ancak Savunma Sanayi Başkanlığı’nca yakıt cinsi konusunda anlaşmaya varılamayınca Milli Denizaltı Projesi akim kalmış bu nedenle Almanya’ya bağımlılığımız sürmektedir.

Bunun neticesi olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bahse konu denizaltılarını Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslimini imkansız hale getirecek ambargo vb. uygulaması için Almanya’yı baskı altına almak istediğinde Almanlar “Denizaltı Dizayn Ofisi” kurdular,

vermezsek en kısa zamanda kendi denizaltılarını, (Tıpkı zamanında SİHA verilmemesi üzerine kendi SİHA’mızı üretmemiz gibi) yaparlar endişesiyle Yunanistan’a olumsuz yanıt vermek durumunda kalmışlardır. Söz konusu “Denizaltı Dizayn Ofisi” beka için stratejik önemde katkı sağlamıştır.

MİLDEN Dizayn Ofisi’nin kurulmasında ve modernizasyon projesinde bahse konu gelişmelere önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

TÜRK MİLGEM (ADA SINIFLARI) PROJESİ

12 Mart 2004’te kurulan MİLGEM projesine atanan üç personelden biri olarak;

– Milli İlk Denizaltı Elektronik Harp Sistemleri (ASELSAN Ares ZN)

– Milli İlk Deniz Radar Sistemi,

– Milli İlk Cario ve Elektronik Sistem Tanımlamaları,

– Milli Dâhili ve Harici Muhabere Sistemi Yazılım ve Donanımları,

– Milli Lazer İkaz Sistemi Geliştirilmesi

– Gemi Elektromanyetik Uyumluluk Ve Antin Yerleşimleri Komuta Kontrol ve Atış Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi,

– ORKA Hafif Torpido Sisteminin Geliştirilmesi,

– 76 mm Deniz Topu Donanım ve Entegrasyon Faaliyetleri,

– ATMACA başta olmak üzere bir çok sistemin MİLGEM projesine entegrasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye için çok önemli olan ve gururla dile getirdiği milli projelerin merkezinde yer alan Tuğamiral Mehmet Sarı gibi Komutanların bu projelerden uzaklaştırılmaya çalışılmasına sessiz kalınmamalı…

Tuğamiral Mehmet SARI gibi VATAN SEVDALISI % 100 milli cesur ürekler kolay yetişmiyor. Yetişenleri de koruyup kollayamaz isek nasıl başarılı ve güçlü Türkiye olacağız?

TÜRKİYEMİN MİLLİ OLAN VATAN SEVDALISI LİYAKATLİ İMANLI VATAN EVLATLARINA ÇOK AMA ÇOK İHTİYACI VAR.

KORUYALIM SAHİP ÇIKALIM!..

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