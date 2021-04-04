Tuğamiral Mehmet Sarı Neden Hedef Gösterildi?

Uluslararası alanlarda söz sahibi olan bölgesel güç konumundaki gelişen büyüyen Türkiye’nin gündemi yine çok bilinen laiklik, irtica gibi konularla değiştirilmeye çalışılıyor.

Günlerdir 104 Emekli Amiral’in yayınladığı gece yarısı bildirisini konuşuyor tartışıyoruz. Yayınlanan bu bildiriyle birden fazla milli projenin hedef alınmış olduğu anlaşılmaktadır.

Mesela; Bildiride atıfta bulunulan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Kanal İstanbul’u ilişkilendirerek stratejik öneme sahip bu proje hedef alınmaktadır. Yine; Harp Akademilerine yani Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş yönetmeliği değişikliği ve arkadaşının evinde takke cübbe giyerek ibadet yaparken gizlice fotoğrafı çekilip basına yansıtılan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın hedef gösterilerek laiklik ve irtica üzerinden başka bir oyun kurgulandığı açıkça anlaşılmaktadır.

Yaşanan bu durum sistematik bir saldırı mıdır?

Bu konuların üst üste gelmesi bir planlı, programlı, şekilde yürütülen ve Milli Savunma hamlelerini sekteye uğratmak üzere kurgulanmış bir tesadüf müdür?

Açıkça TSK’yı ve ülkemizin Milli Savunma alanındaki hamlelerini hedef alan sistematik bir operasyonun zemin taşlarının döşendiğini görmek gerekir.

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın arkadaşının evinde ibadet yaparken gizlice çekilmiş ve basına servis edilmiş bir fotoğraf üzerinden başka bir algı operasyonları yapılmaya çalışıldı. Mesleki hayatı üstün başarılarla dolu bir komutanın sorumlu olduğu savunma projelerindeki çalışmalarını engellemek için böyle sinsi bir oyunun devreye sokulduğu apaçık ortadadır.

Oysa bu tarz kirli planlar; milli projelerde görev alan kıymetli vatan evlatlarının özel hayatlarını, inançlarını laiklik karşıtı çalışmalarmış gibi kamuoyuna yansıtarak hedef saptırıp yaftalayıp oyun dışına itme hamlesidir. Uyanık olmalıyız, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı gibi değerlerimize sahip çıkmalıyız!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarıklı fotoğrafı basına yansıyan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında şu ifadeleri kullandı;

“Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğrafı yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunu bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizi laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları içine çekmeyi taşıyanlar da sinsi gayeler taşıyor.”

Peki; herkesin merak ettiği Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Deniz İkmal Komutanı olarak görev yapan mesleki hayatı başarılarla dolu Ordu Fatsa’lı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın hayat hikâyesi…

Tuğamiral Mehmet sarı 1969 yılında Ordu Fatsa‘da dünyaya gelmiştir.

İlkokulu sırasıyla Ankara Erzincan ve Bursa’da tamamladıktan sonra ortaokulu Karacabey Bursa’da tamamlayıp bilahare 1987’de Heybeliada Deniz Lisesi, 1991’de Tuzla Deniz Harp Okulunda derece ile mezun olmuştur.

1991 – 1994 yılları arasında teğmen rütbesi ile TCG Savaştepe muhribinde sualtı silahları ve denizaltı savunma harbi Subaylığı yapmıştır. 1994 – 1997 yılları arasında ABD’de Monterey Kaliforniya’da Naval Postgraduate School’da Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği’nde Yüksek Lisansı tamamlamıştır.

1997 – 2002 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında Sahil Muharebe Sistemleri ve Yüzer Uçar Birlikler Muhabere Sistemleri Proje Subaylığı yapmıştır.

2002 – 2004 yılları arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı Savaş Sistemleri Baş Mühendisliği’nde Seyir Muhabere ve Link Sistemleri Subaylığı yapmıştır.

2004 – 2008 yılları arasında MİLGEM Proje Ofisinde Savaş Sistemleri Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2008 – 2014 yılları arasında Deniz Harp Okulunda Kontrol Sistemleri Öğretim Elemanı olarak görev yapmıştır.

2014 – 2016 yılları arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığına Tecrübe Sistemleri Baş Mühendisi olarak atanmıştır.

2016 yılında gölcük Tersanesi Komutanlığı’na Kalite Güvence Baş Mühendisi olarak görev yapmıştır.

2016 – 2020 yılları arasında Tersaneler Genel Müdürlüğü’nde Koordinasyon ve Uygulama Daire Başkanı 2017 Ağustos ayında yaş kararları ile Cumhurbaşkanı onayıyla Tuğamiral rütbesine terfi ederek Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak 2020 yılına kadar burada görev yapmıştır.

2018 2019 yıllarında arasında Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Anonim Şirketi (ASFAT)ta Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2020 yılında Deniz İkmal Komutanlığı görevine atandı soruşturma kapsamında komutanlık emrine alındı. İleri derecede İngilizce orta derecede Almanca bilmektedir. Bayan Emine Çarşanlı Sarı ile evlidir, Zeynep Rana ve Serra Nur adında iki kız çocuğu vardır.