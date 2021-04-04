Fenerbahçe, Gaziantep FK maçından 3-1 galip ayrıldı

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadeleden Fenerbahçe, 3-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE’DE MERT HAKAN YANDAŞ’IN ATTIĞI GOLDEN SONRA SAHA KENARINDA SARI-LACİVERTLİ FUTBOLCULAR GOLÜ ‘KAHVE’ İÇEREK KUTLADI. (MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU/İSTANBUL-İHA) Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’ın attığı golden sonra saha kenarında sarı-lacivertli futbolcular golü ‘Kahve’ içerek kutladı.

Fenerbahçe – Gaziantep FK maçından kareler – Foto Galeri

FENERBAHÇE 3 – 1 GAZİANTEP FK

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

45+2. dakikada Gaziantep FK savunmadan çok hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Dicko rakip yarı sahaya girip ceza sahası içine gönderdi. Bu noktadaki Kenan Özer’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

42. dakikada Pelkas’ın pasında Valencia, boş pozisyondaki Ozan Tufan’ı gördü. Bu futbolcunun uzaktan şutunda kaleci Günay son anda topu kornere tokatladı.

39. dakikada kazanılan kornerde Maxim’in ortasında Djilobodji’nin kafayla indirdiği topa Dicko bekletmeden vurup filelere gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan, yardımcı hakemin uyarısı sonrasında faul kararı verdi.

34. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe gönderdi. Bu noktadaki Gökhan Gönül’ün arka direğe aşırttığı topa bomboş pozisyondaki Serdar Aziz vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.11. dakikada İrfan Can’ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Djilobodji’nin çizgiden çıkardığı top Valencia’nın önünde kaldı. Valencia yakın mesafeden topu az farkla dışarı gönderdi.

9. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde Serdar Aziz’in vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günay topu uzaklaştırmayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada İrfan Can sağdan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Valencia’nın ıska geçtiği topu Pelkas dışarı çıkardı. Caner Erkin’in ceza sahası dışından şutunda top dışarı giderken, rakibin müdahalesi sonrasında hakem faul kararı verdi.

53. dakikada Caner Erkin’in düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta Jose Sosa direkt kaleyi düşündü. Arjantinli oyuncunun şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.

56. dakikada Osama Rachid’in hatalı pasında Ozan Tufan araya girerek topu kazandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği pasta Mert Hakan düzeltip plase bir vuruşla çaprazdan topu köşeye gönderdi. 1-0

59. dakikada Maxim’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan Szalai’nin sırtına çarpan top direkt kaleye yöneldi ancak kaleci Altay topu kontrol etmeyi başardı.

66. dakikada Kenan Özer’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Maxim direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Altay, yatarak müdahalesinde topu kontrol etmesine karşın meşin yuvarlağı kalenin içine düşürdü ve Gaziantep FK eşitliği yakaladı. 1-1

71. dakikada Caner Erkin’in soldan yaptığı ortada ön direkteki Pelkas kafayla arkaya aşırttı. Bu noktada müsait pozisyondaki Valencia topu filelere gönderdi. 2-1

75. dakikada sol kanattan Caner Erkin’in kullandığı kornerde ön direkte Valencia kafa ile vurdu. Top az farkla direğin yanından auta çıktı.

80. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Mirallas’ın indirdiği topta Olkowski Vetrih şutunu attı. Kaleci Altay’dan dönen topu Dicko tamamlamak istedi ancak Altay bu pozisyonda da geçit vermedi.

89. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası son çizgisine inen Maxim, müsait pozisyondaki Mirallas’a çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden çok net pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

90+5. dakikada kendi yarı sahasında topu kapan Gustavo süratle rakip yarı alana girip sağdan bindiren Sinan Gümüş’ü gördü. Topla buluşan bu futbolcunun düzeltip vuruşunda rakibe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ceyhun Sesigüzel

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Szalai, Caner, Ozan Tufan (Sinan dk. 72), Sosa (Gustavo dk. 81), İrfan Can, Pelkas (Cisse dk. 72), Mert Hakan (Novak dk. 87 ?), Valencia (Osayi-Samuel dk. 81 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samatta, Ferdi, Tisserand, Mame Thiam

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais (Güray dk. 79), Mirallas, Rachid (Enver Cenk dk. 79), Vetrih (Furkan dk. 84 ?), Maxim, Kenan Özer (Andre Ribeiro dk. 84 ?), Dicko

Yedekler: Çağlar Şahin, Bilal, Ertuğrul, Kozulj, Mirza, Andre Sousa

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Mert Hakan (dk. 56), Valencia (dk. 71), Sinan Gümüş (90+5) (Fenerbahçe), Altay (dk. 66 k.k.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Miranda, Vetrih (Gaziantep FK), Mert Hakan, Gökhan Gönül (Fenerbahçe)