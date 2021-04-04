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El Kremi Ne İçin Kullanılır?


Günlük hayatta vücudun en çok kullanılan kısmı şüphesiz ellerdir. Öyle ki yemek yeme, temizlik yapma gibi birçok yaşamsal işlevler eller sayesinde gerçekleştirilir. Sık kullanıma sahip olan eller, zamanla dış etkenlerden ya da kullanılan temizlik malzemelerinden dolayı tahriş olabilirler. Özellikle kış aylarında el derilerinde çatlamalar sıklıkla görülür. Bu olumsuz durumların yaşanmaması adına el kremi kullanımı tavsiye edilir. El kremleri içerdikleri maddeler gereği el derisi üzerinde oluşan tahriş durumlarını kısa sürede yok eder.

Ayrıca koku özellikleri sayesinde de ellerin her zaman güzel kokulu ve temiz kalmasını sağlarlar. Özellikle nemlendirici el kremlerini günün her saatinde istediğiniz zaman rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. En çok kış aylarında kuruyan ve çatlayan eller neme ihtiyaç duyar. Tam da böyle bir durum söz konusu olduğu taktirde nemlendirici ek kremleri kurtarıcı olabiliyor. Ev ve işe giderken çantanızda böyle bir ürünü rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

El Kremi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

El kremi seçimlerinde öncelik kaliteye verilmelidir. Öyle ki el kremi ürünleri cilde doğrudan temas ederler. Bu sebep ile içerisinde olan maddelere dikkat edilmeli, üretim kalitesine de önem verilmelidir. Öyle ki kalitesi el kremi kullanıldığında el yüzeyinde çok daha fazla tahrişlere sebep olabilir. Ayrıca el kremlerinde nem oranları değişiklik gösterir. Bu anlamda el yüzeyindeki tahrişin durumuna göre el kremi seçilmesi en doğrusu olacaktır. El kremi çeşitleri için https://www.petitemaison.com.tr/el-kremi linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

📆 13 Nisan 2021 Salı 09:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 +37 70 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 +26 66 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 +31 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 33 15 7 11 52 36 +16 52
6 Gaziantep 32 13 11 8 47 37 +10 50
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 +6 47
10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 -9 42
12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 -1 40
13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 -12 36
14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 -13 36
15 Kasımpaşa 33 9 9 15 35 48 -13 36
16 Yeni Malatyaspor 32 7 13 12 39 45 -6 34
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 -17 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 -25 31
20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 -24 28
21 Denizlispor 32 6 8 18 29 55 -26 26

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