MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Etkinlikler, Genel, Gezi-Alışveriş, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum » Atilla Atala’dan ‘Cazın Görsel Ritmi’ Sergisi
Atilla Atala’dan ‘Cazın Görsel Ritmi’ Sergisi


Karikatürist ressam Atilla Atala’nın,  “Cazın Görsel Ritmi” başlıklı kişisel resim ve heykel sergisi, Gallery 11.17 Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, ‘Gökçe Sokak, No:11/A, Caddebostan/Kadıköy’ adresinde, ‘1 Nisan-2 Mayıs’ tarihlerinde gezilebilecek.

Caz müziğini ‘kutsanan bireyselliğin kusursuz kolektivizmi’ olarak tanımlayan Atala’nın sergisi, resim ve heykel çalışmalarında cazla uyumlu görsel bir ritm yakalamayı amaçlıyor. Atala anılan sergiyle ilgili olarak, “Bu, dördüncü kişisel sergim; hepsi de caz odaklı. Tasarım cevap verir, sanat soru sorar. Benim aklım hep sanatta olmuştur. Karikatür çizerken ve resim yaparken caz sevgisiyle uslup yaratmaya çalıştım. Resimlerimde, caza ilgi duyanlar için bir davet ve cazı duyumsama var. Sevdiğim ve dinlediğim müzisyenlerin fotoğraflarından yararlanarak ikonik portreler çiziyorum. Bunlara, bir anlamda yorumlama diyebiliriz. Heykellerimin malzemesi ise, paslanmaz çelik” şeklinde konuştu.

Atala, bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olup; logo, afiş, karikatür ve fuar standı tasarımı dallarında başarı ödülleri bulunmaktadır.

📆 13 Nisan 2021 Salı 00:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 +37 70 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 +26 66 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 +31 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 33 15 7 11 52 36 +16 52
6 Gaziantep 32 13 11 8 47 37 +10 50
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 +6 47
10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 -9 42
12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 -1 40
13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 -12 36
14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 -13 36
15 Kasımpaşa 33 9 9 15 35 48 -13 36
16 Yeni Malatyaspor 32 7 13 12 39 45 -6 34
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 -17 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 -25 31
20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 -24 28
21 Denizlispor 32 6 8 18 29 55 -26 26

BAĞLANTILAR