Eğitimci Hüma Kaplan Ebediyete uğurlandı

Kartal Yakacık’ta bulunan Balkanlar Koleji Kurucusu ve Eryetiş- Balkanlar Eğitim Kurumları ortağı olan eğitimci Hüma Kaplan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özel Balkanlar Koleji Kurucusu ve Eryetiş Balkanlar Eğitim Kurumları ortağı olan eğitimci iç mimar Hüma Kaplan, 8 Nisan Perşembe günü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özellikle Kartal ve Pendik’te siyasi kimliğiyle de tanınan merhum Hüma Kaplan, 11 Pazar günü (bugün), Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında aile fertlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazıyla, sevenlerinin dualarıyla, Yakacık Mezarlığı’na defnedildi.

Aile fertleri tarafından Özel Balkanlar Koleji okul bahçesinde taziyeler kabul edildi. Bir masaya konulan taziye defterine katılımcılar Huma Kaplan hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

Siyasi ve eğitimci kimliğiyle tanınan aynı zamanda iç mimar olan evli ve iki çocuk babası Hüma Kaplan 1959 yılı doğumlu aslen Erzurumludur. Siyasi hayatına Anavatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı ile başlayan Kaplan, İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerin ardından halen Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyelisidir.

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