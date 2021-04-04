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TEM otoyolunda 12 araç zincirleme kaza: 9 yaralı


TEM otoyolunda dolu yağışı sırasında meydana gelen ve 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, hurdaya dönen otomobilini şaşkınlıkla izledi.

DÜZCE TEM’DE 12 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA: 9 YARALI HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN YARA ALMADAN ÇIKTI

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Kaza, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir anda bastıran dolu yağışı sırasında kontrolden çıkan araçlar zincirleme kazaya karıştı. 2’si tır, 2’si hafif ticari araç olmak üzere toplam 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, araçların dinlenme tesisi içinden ilerlemesi sağlandı. Kaza sebebiyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada lüks otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yara almadan çıktığı hurdaya dönen aracını izledi

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında aracı pres olan ve burnu dahi kanamadan kurtulan sürücü Doğan Yılmaz, şaşkın bakışlarla uzun süre aracını izledi. Dolu sonrası kazanın meydana geldiğini söyleyen Yılmaz, “Yolda dolu vardı. Yol bembeyazdı. Öndeki araçlar manevra yapınca arkadan araçlar birbirine çarptı. Zincirleme kaza oldu. Allah’ın takdiri. Yapacak bir şey yok. Biz bir araca vurmadık. Herkes bize vurdu. Herkese Allah yardımcı olsun” dedi.

Kaza yapan araçlar kaldırılınca yol trafiğe açıldı

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan kaza yerine gelerek bilgiler aldı. Kısa sürede olay yerine gelen oto kurtarıcılar kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Galeri
📆 09 Nisan 2021 Cuma 22:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 32 19 6 7 56 32 +24 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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5 Gaziantep 31 13 11 7 46 34 +12 50
6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 +9 48
9 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
10 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 +4 44
11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 +1 40
12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 -10 39
13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 -13 35
14 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 -13 35
15 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 -6 33
16 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 -13 33
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 -16 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 -24 31
20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 -22 28
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