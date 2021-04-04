ACI KAYBIMIZ

Erzurumlu iş insanı Hıfzı KAPLAN ve merhume Cezminur KAPLAN’IN oğlu,
Asuman KAPLAN’IN sevgili hayat arkadaşı,
Kimya KAPLAN AKÇAKAYALI ve Mustafa KAPLAN’IN biricik babası, Andaç AKÇAKAYALI’NIN kayınpederi,
Emin, Onur, Muhammed, Azim ve Murat KAPLAN’IN ağabeyi,
Eğitimci –İç Mimar
HÜMA KAPLAN
08.NİSAN 2021 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Aziz naaşı 11NİSAN 2021 PAZAR günü saat 12.00 de Yakacık Mezarlığında ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir.
(Çelenk gönderilmemesi, Türk Eğitim Vakfına bağışta bulunması rica olunur.
KAPLAN AİLESİ
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|+35
|67
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|32
|19
|6
|7
|56
|32
|+24
|63
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|+31
|61
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|+9
|57
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Gaziantep
|31
|13
|11
|7
|46
|34
|+12
|50
|6
|Alanyaspor
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|+15
|49
|7
|Hatayspor
|32
|14
|7
|11
|53
|40
|+13
|49
|8
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|+9
|48
|9
|Göztepe
|33
|12
|10
|11
|49
|44
|+5
|46
|10
|Sivasspor
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|+4
|44
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|+1
|40
|12
|Antalyaspor
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|-10
|39
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|-13
|35
|14
|Kasımpaşa
|32
|9
|8
|15
|35
|48
|-13
|35
|15
|Yeni Malatyaspor
|31
|7
|12
|12
|39
|45
|-6
|33
|16
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|-13
|33
|17
|Başakşehir
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|-16
|33
|18
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|-16
|33
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|-24
|31
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|-22
|28
|21
|Denizlispor
|31
|6
|8
|17
|27
|52
|-25
|26
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