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ACI KAYBIMIZ


Erzurumlu iş insanı Hıfzı KAPLAN ve merhume Cezminur KAPLAN’IN oğlu,

Asuman KAPLAN’IN sevgili hayat arkadaşı,

Kimya KAPLAN AKÇAKAYALI ve Mustafa KAPLAN’IN biricik babası, Andaç AKÇAKAYALI’NIN kayınpederi,

Emin, Onur, Muhammed, Azim ve Murat KAPLAN’IN ağabeyi,

Eğitimci –İç Mimar

HÜMA KAPLAN

08.NİSAN 2021 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Aziz naaşı 11NİSAN 2021 PAZAR günü saat 12.00 de Yakacık Mezarlığında ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir.

  (Çelenk gönderilmemesi, Türk Eğitim Vakfına bağışta bulunması rica olunur.  

  KAPLAN AİLESİ

📆 09 Nisan 2021 Cuma 22:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 +35 67 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 32 19 6 7 56 32 +24 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 +9 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 31 13 11 7 46 34 +12 50
6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 +9 48
9 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
10 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 +4 44
11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 +1 40
12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 -10 39
13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 -13 35
14 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 -13 35
15 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 -6 33
16 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 -13 33
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 -16 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 -24 31
20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 -22 28
21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 -25 26

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