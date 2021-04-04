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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Yaşam » KADIKÖY’ÜN 2020 FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ
KADIKÖY’ÜN 2020 FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ


Kadıköy’de gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların yer aldığı “Kadıköy Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu’ Kadıköy Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kadıköy Belediyesi’nin 2020 yılındaki çalışmaları hakkında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bilgi verdi. 2020 yılına Covid-19’la mücadele çalışmaları damga vurdu. Başkan Odabaşı, pandemi sürecinde yürütülen dezenfekte çalışmaları, sosyal hizmetlere yönelik politikalar ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Odabaşı, tamamlanmasına rağmen korona nedeniyle faaliyete geçirilemeyen Sinematek/Sinema Evi, Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi, Suadiye Adile Naşit Çocuk Yuvası, ve Alan Tiyatro’nun pandeminin etkilerinin azalmasıyla hemen faaliyete geçeceğini söyledi.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’nın vurguladığı konulardan biri de Kadıköy’de kentsel dönüşüm nedeniyle bozulan altyapının yenilenmesine yönelik faaliyetler oldu. Pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek, pek çok cadde ve sokakta kaldırım, asfalt, park yenileme gibi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Odabaşı,  kentsel planlamada yaya öncelikli bir politika güttüklerinin altını çizdi. Odabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ile yürütülen işbirliği ile çözülemeyen sorunlarda büyük aşamalar kat edildiğinin altını çizdi. Kurbağalıdere, Kadıköy Rıhtım, Hasanpaşa Gazhanesi’nde gelinen son noktaya değinen Odabaşı, Bağdat caddesinde İBB’nin yıllardır ihmal ettiği çalışmaların yönetimin değişmesiyle hız kazandığını, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı meclise hitaben yaptığı konuşmada “2020 yılında Kadıköy’e değer katan projelere imza attık. 2021 yılında pandeminin neden olduğu kısıtlamalar hafiflediğinde 2020’nin çok daha üzerinde bir performansla çalışmaya devam edecek ve hayata geçirmek için sabırsızlandığımız projelerimizi işler hale getireceğiz. 2020 yılı faaliyetlerimizde emeği olan belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize, işbirliği halinde olduğumuz diğer kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve değerli Kadıköylülere gönülden teşekkür ederim” dedi. 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

📆 08 Nisan 2021 Perşembe 15:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 +24 62 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 +9 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
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8 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 +4 44
10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 +4 43
11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 +1 40
12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 -10 39
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14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 -13 34
15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 -13 33
16 Başakşehir 31 8 9 14 35 49 -14 33
17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 -16 33
18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 -6 32 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 -24 31
20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 -22 28
21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 -25 25

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