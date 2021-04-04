İSTANBUL’DA HALK EKMEK PİDESİNDE GRAMAJ AYNI FİYAT 1,5 LİRA

İBB’den Ramazan ayına müjdeli merhaba. İHE, Ramazan ayı boyunca piyasa ile aynı gramajda pide üretimi yapacak. Ancak, 4 lira yerine 1,5 liradan satacak. Haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, “en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” dedi. İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da “İstiyoruz ki, ihtiyaç sahibi aileler her gün evine 5 pide alsın. Ama günde 20 lira yerine 7,5 lira ödesin” vurgusunu yaptı. İBB, geçtiğimiz dönemlerde de pide üretiyor ama boyut ve gramaj olarak piyasanın altında tutuyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), haftaya başlayacak Ramazan ayının ilk müjdesini şimdiden verdi. İstanbul Halk ekmek (İHE) fabrikalarında üretilen pideleri, yüzde 62,5 daha ucuza yurttaşlarla buluşturma kararı aldı.

İBB’DEN 365 GRAMLIK PİDE 1,5 LİRA

İHE’nin tam hijyen koşullarında ürettiği, sağlıklı ve ucuz pidelerle ilgili haberi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

“Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1,5 TL’den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.”

GÜNDE 12,5 LİRA TASARRUF

Konuyla ilgili olarak İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da şunları kaydetti:

“Halk Ekmek olarak önceki yıllarda da pide üretiyorduk. Ancak, ürettiğimiz pideler piyasadaki standart gramajın altındaydı. Daha küçük boyutlardaydı. Biz, bu yıl, İstanbul genelindeki tüm fırıncılarla ayını gramajda üretim yapmaya başladık. Fiyat olarak piyasadaki 4 liranın çok altında bir fiyat belirledik. Yardımlaşmayı yaymak bilinciyle, Ramazan ayının da ruhuna uygun olarak, fiyatı maliyetinin altında tuttuk. Çünkü amacımız, kent yoksulluğuyla mücadele. Yurttaşlarımız güç durumda. Ülke olarak, İstanbul olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu şartlar altında hepimizin dayanışması gerekiyor. İstiyoruz ki, ihtiyaç sahibi aileler her gün evine 5 pide alsın. Ama günde 20 lira yerine 7,5 lira ödesin. Aradaki 12,5 lirayı tasarruf etsin. Ramazan ayı boyunca elinde kalacak 375 lira ile başka gereksinimlerini karşılasın. Ramazanını huzur içinde geçirsin.”