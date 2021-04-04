MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum » İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı


İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer sağanak şeklinde etkili olan yağışla karşılaşan vatandaşların şemsiyelerinin eğildiği görüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğunun da yüzde 53’e dayandığı görüldü.

– Tıkla İzle

Megakent’i etkisi altına alması beklenen yağışlı ve soğuk hava sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok noktasında sağanak şeklinde etkili olan yağmur soğuk havanın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şemsiyeler rüzgâra dayanamadı

Yağmura karşı önlemini alan vatandaşlar ise şemsiyeleri ile birlikte zor anlar yaşadı. Rüzgârın hızının şemsiyeleri yamulttuğu görüldü. Yağmurlu ve soğuk havanın bir süre boyunca İstanbul’da etkili olması bekleniyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 53

İBB Trafik Uygulamasında da kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 53 olduğu görüldü.

📆 08 Nisan 2021 Perşembe 08:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 +35 67 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 +24 62 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 +9 57 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 +14 49
7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 +9 48
8 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 +4 44
10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 +4 43
11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 +1 40
12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 -10 39
13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 -13 35
14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 -13 34
15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 -13 33
16 Başakşehir 31 8 9 14 35 49 -14 33
17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 -16 33
18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 -6 32 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 -24 31
20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 -22 28
21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 -25 25

BAĞLANTILAR